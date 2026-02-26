Αυτά τα 2 ελληνικά νησιά στους καλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για το 2026 - Δείτε όλη την 20άδα

Μία ακόμα διεθνή διάκριση απέσπασαν τα ελληνικά νησιά ως ταξιδιωτικοί προορισμοί, με δύο από αυτά να συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 20 καλύτερων προορισμών στην Ευρώπη για το 2026.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής λίστας με τους καλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως συνέβη και τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό τουριστικό οργανισμό «European Best Destinations» (EBD), ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλλες και είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη λίστα, η κατάρτισή της προήλθε από τις ψήφους ταξιδιωτών από 154 χώρες, «αναδεικνύοντας τα πιο συναρπαστικά μέρη για αξέχαστες ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές εμπειρίες».

Συγκεκριμένα, ειδικοί στον τουρισμό και τα ταξίδια από τον οργανισμό αξιολογεί περισσότερους από 500 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Άνω Κουφονήσι. Φωτό: Unsplash

Σε αυτό το πρώτο στάδιο συνδυάζονται βασικοί δείκτες απόδοσης, όπως η ανάπτυξη του τουρισμού (Eurostat), οι αυξήσεις στις διαδικτυακές αναζητήσεις, η αυξανόμενη δημοφιλία στα social media, η δέσμευση κάθε προορισμού για βιωσιμότητα, προσβασιμότητα και τοπική ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένων των προορισμών EDEN, των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, των Πράσινων Πρωτευουσών, των χώρων της UNESCO και άλλων αναγνωρισμένων από την ΕΕ πρωτοβουλιών).

Από αυτήν την πρώτη μεγάλη λίστα, επιλέγονται 20 προορισμοί σε συνεργασία με ταξιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Αυτές οι περιοχές μπαίνουν σε δημόσια ψηφοφορία, σε παγκόσμιο επίπεδο, για να διαμορφωθεί η τελική κατάταξη.

Όπως επισημαίνεται από τον ιδιωτικό οργανισμό, αυτός ο συνδυασμός αξιολόγησης από ειδικούς και ψηφοφορίας, καθιστά τους Καλύτερους Ευρωπαϊκούς Προορισμούς τη μόνη διάκριση που είναι προϊόν επαγγελματικής γνώσης, έρευνας από τα μέσα ενημέρωσης και προτιμήσεων από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.

Στη λίστα του 2026, φιγουράρουν δύο ελληνικοί προορισμοί, το Άνω Κουφονήσι στην 13η θέση και ο Αβλέμονας, ένα χωριό στα Κύθηρα, στην 16η θέση.

Οι Καλύτεροι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί για το 2026

Για το 2026 η λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη, διαμορφώνεται ως εξής:

Μαδρίτη, Ισπανία Λευκωσία, Κύπρος Περιφέρεια Στυρίας, Σλοβενία Βερόνα, Ιταλία Παρίσι, Γαλλία Camara de Lobos, Μαδέρα-Πορτογαλία Αλάτσατα, Τουρκία Μπουράνο, Ιταλία Λισαβόνα, Πορτογαλία Αλμερία, Ανδαλουσία-Ισπανία Στάβανγκερ, Νορβηγία Costa Vicentina, Πορτογαλία Άνω Κουφονήσι, Ελλάδα Μπεγκούρ, Ισπανία Τσεφαλού, Σικελία-Ιταλία Αβλέμονας, Κύθηρα-Ελλάδα Μπόζα, Σαρδηνία Ραβέλλο, Ιταλία Προτσίντα, Ιταλία Ταορμίνα, Σικελία-Ιταλία

Το 2025 καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός αναδείχθηκε το Μονακό, ενώ το 2024 η πόλη Μπαρμπέγια στην Ισπανία.

Άνω Κουφονήσι

Όπως αναφέρεται από τον ταξιδιωτικό οργανισμός, «το Άνω Κουφονήσι -και το μικροσκοπικό του κεφαλοχώρι, η Χώρα- είναι μια από τις πιο μαγευτικές νησιωτικές αποδράσεις της Ευρώπης για το 2026. Ασβεστωμένα σοκάκια, έντονες μπλε πόρτες, βουκαμβίλιες και καθαρά τιρκουάζ νερά δημιουργούν ένα σκηνικό που δίνει μια αίσθηση διαχρονικότητας και αβίαστης κομψότητας».

Άνω Κουφονήσι. Φωτό: Unsplash

«Όλα εδώ είναι απλά με τον καλύτερο τρόπο: παραλίες που συνδέονται με παράκτια μονοπάτια, φυσικές πισίνες σμιλεμένες από τη θάλασσα και εκδρομές με σκάφος στο κοντινό Κάτω Κουφονήσι για απόλυτη ηρεμία.

Κουφονήσια. Φωτό: Unsplash

Η Χώρα προσφέρει μικρά καφέ, χειροποίητες μπουτίκ, κοσμηματοπωλεία και ταβέρνες όπου σερβίρονται φρέσκο ψάρι και ελληνικοί μεζέδες σε ζεστές νησιωτικές νύχτες».

Το Άνω Κουφονήσι χαρακτηρίζεται «οικείο και φωτεινό», και ένα «από τα καλοκαιρινά καταφύγια της Ευρώπης που μένει αξέχαστο».

Unsplash/DimitrisKiriakakis

Αβλέμονας, Κύθηρα

Όσον αφορά τον Αβλέμονα στα Κύθηρα, ο οργανισμός «European Best Destinations» τονίζει ότι είναι «ένας από τους πιο συναρπαστικούς μικρούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026, ένα γαλήνιο παραθαλάσσιο χωριό διαμορφωμένο από το φως του ήλιου, τους τιρκουάζ κολπίσκους και μια ατμόσφαιρα που μοιάζει κομμένη και ραμμένη για χαλαρή ζωή».

Ο Αβλέμονας στα Κύθηρα. Φωτό: IMAGO / Depositphotos

«Γοητευτικά λευκά σπίτια περιβάλλουν έναν φυσικό κόλπο όπου οι πρωινές βουτιές γίνονται σε πισίνες λαξευμένες σε βράχους, τόσο καθαρές όσο το γυαλί. Οι βεράντες έχουν θέα στο νερό, τα παιδιά πηδούν από πέτρινες προεξοχές και το χωριό κινείται με έναν απαλό, χαλαρό ρυθμό».

«Το φαγητό εδώ είναι απόλυτη απόλαυση: φρέσκο ψάρι, κολοκυθανθοί τοπικά τυριά, μέλι, εσπεριδοειδή και απλά νησιώτικα πιάτα που σερβίρονται σε σκιερές βεράντες», σημειώνεται, μεταξύ άλλων.