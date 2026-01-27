Μήλος: «Μπλόκο» ΣτΕ στο ξενοδοχείο στον Μύτακα - «Δεν είμαστε πεδίο αυθαιρεσίας», λέει ο δήμαρχος

Σε προσωρινή αναστολή των οικοδομικών εργασιών του ξενοδοχείου στην παραλία Μύτακα της Μήλου, που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο προχωρά το τελευταίο διάστημα σε επέκταση των εγκαταστάσεών του μέσα σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή, με τον Δήμο Μήλου να έχει προσωρήσει σε νομικές ενέργειες για να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα.

Με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστου Ντουχάνη επέρχεται:

α) αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,

β) παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Της προσωρινής διαταγής του κ. Ντουχάνη είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών για το επίμαχο ξενοδοχείο της Μήλου.

Σχετική αίτηση είχε καταθέσει στο ΣτΕ ο Δήμος Μήλου και τρεις πολίτες.

Η εν λόγω αίτηση αναστολής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣτΕ, κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου κ.λπ. στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.

Φωτό: kykladiki.gr

«Η Μήλος δεν είναι πεδίο αυθαιρεσίας ούτε τόπος άναρχων παρεμβάσεων»

«Η πρόσφατη αναστολή εργασιών και η ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελούν αποτέλεσμα μακρόχρονης, τεκμηριωμένης και θεσμικής προσπάθειας και όχι συγκυριακής αντίδρασης», τονίζει από την πλευρά του ο δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη (27/1) αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί για να ελέγξει τη νομιμότητα της οικοδομικής επέκτασης του ξενοδοχείου και στη συνέχεια για να αναστείλει τις εργασίες του.

Η ανακοίνωση του δημάρχου Μήλου

«Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την υπόθεση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στη θέση Μύτακας και προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων, ο Δήμος Μήλου κρίνει αναγκαίο να ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες για τις συνεχείς, τεκμηριωμένες και θεσμικές ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει από το 2023 έως σήμερα.

Ο Δήμος Μήλου ουδέποτε υπήρξε αδρανής. Αντιθέτως, έχει κινηθεί έγκαιρα, επανειλημμένα και με κάθε νόμιμο μέσο, με μοναδικό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος.

Χρονολόγιο βασικών ενεργειών του Δήμου Μήλου:

Δεκέμβριος 2023

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου γνωμοδοτεί αρνητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων στο νησί, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Μήλου.

Ιανουάριος 2024

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο White Coast, ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 271 κλινών.

2024 – 2025

Ο Δήμος αποστέλλει σειρά εγγράφων και αιτημάτων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την ΥΔΟΜ Μήλου, την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς και προς άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας:

έλεγχο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων

περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς ελέγχους

έλεγχο αιγιαλού, παραλίας και κοινοχρήστων προσβάσεων

έλεγχο τήρησης των όρων προστασίας Καταφυγίου Άγριας Ζωής

αναστολή οικοδομικών εργασιών

Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025

Ο Δήμος επανέρχεται με αιτήματα για αυτοψίες και ελέγχους από επιθεωρητές περιβάλλοντος και πολεοδομίας, ζητώντας πλήρη φάκελο αδειοδότησης και έλεγχο των πραγματικών δεδομένων του έργου.

Ιούνιος 2025

Υποβάλλεται αίτημα για αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών σε προστατευόμενες ζώνες έως την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Μήλου.

Οκτώβριος 2025

Με απόφαση Δημάρχου, λόγω έναρξης οικοδομικών εργασιών επέκτασης, ο Δήμος αναθέτει σε νομικό εκπρόσωπο την άμεση άσκηση αίτησης αναστολής και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Δεκέμβριος 2025

Καθώς καμία αρμόδια υπηρεσία δεν είχε αναστείλει τις εργασίες, ο Δήμος προσφεύγει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προχωρά σε εκθέσεις καταλογισμού ευθυνών για σχετικές οικοδομικές άδειες.

Ιανουάριος 2026

Ο Δήμος Μήλου ζητά εγγράφως από την ΥΔΟΜ την αναστολή της οικοδομικής άδειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, έως ότου το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μήλου έχει επανειλημμένα αιτηθεί συνάντηση δια ζώσης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, οι θεσμικές ενέργειες του Δήμου και οι σοβαρές περιβαλλοντικές και πολεοδομικές διαστάσεις του έργου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί κάποια δια ζώσης συνάντηση.

Ο Δήμος Μήλου

δεν αποδέχεται παρεμβάσεις που αλλοιώνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον

ενεργεί αποκλειστικά εντός θεσμικού και νομικού πλαισίου

εξαντλεί κάθε διοικητικό και δικαστικό μέσο

συνεχίζει αταλάντευτα μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

Η πρόσφατη αναστολή εργασιών και η ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελούν αποτέλεσμα μακρόχρονης, τεκμηριωμένης και θεσμικής προσπάθειας και όχι συγκυριακής αντίδρασης.

Η Μήλος δεν είναι ούτε πεδίο αυθαιρεσίας ούτε τόπος άναρχων παρεμβάσεων.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται:

το περιβάλλον

τη νομιμότητα

τον χαρακτήρα του νησιού

το δικαίωμα των πολιτών στην αλήθεια

Με διαφάνεια. Με επιμονή. Με θεσμική ευθύνη.

Μανώλης Μικέλης

Δήμαρχος Μήλου»

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ