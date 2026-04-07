Νέο «μπλόκο» σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Μήλο - Αντιδράσεις για «14 κτίρια με πολλαπλές πισίνες»

Τη διακοπή των εργασιών σε ένα ακόμα πολυτελές ξενοδοχείο που βρίσκεται σε διαδικασία οικοδόμησης στη Μήλο, επέβαλαν οι Αρχές, με κινήσεις πολιτών και ακτιβιστές να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενάντια στην επιβάρυνση της φύσης και την αλλοίωση του χαρακτήρα του νησιού -όπως υποστηρίζουν- εξαιτίας μεγάλων τουριστικών projects.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από προσφυγή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ - Τοπική Επιτροπή Μήλου) και του Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου, η Πολεοδομία Μήλου υποχρεώθηκε να εκδώσει διαταγή διακοπής των εργασιών που η ίδια είχε εγκρίνει για την ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στη βόρεια πλευρά του νησιού.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΛΕΤ, πρόκειται για έργο «14 κτιρίων με πολλαπλές πισίνες» που εκτείνεται σε όλη τη χερσόνησο, «απειλώντας να αλλοιώσει οριστικά το φυσικό ανάγλυφο και να μετατρέψει την περιοχή σε ιδιωτικό resort».

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για ένα έργο «με σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας, όπου «η ίδια η αρμόδια υπηρεσία καλείται εκ των υστέρων, κατόπιν δικαστικής παρέμβασης, να αναστείλει εργασίες που είχε εγκρίνει».

Πηγή: Facebook/ΕΛΛΕΤ - Τοπική Επιτροπή Μήλου

«Ένας φαύλος κύκλος που επαναλαμβάνεται σε ανησυχητικά πολλές περιπτώσεις στο νησί μας», σημειώνει η ΕΛΛΕΤ και προσθέτει:

«Στην πρόσφατη εκδίκαση χορηγήθηκε προσωρινή αναστολή των εργασιών, με την τελική εκδίκαση της αίτησης να αναμένεται μέσα στον επόμενο χρόνο».

«Πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα. Η μάχη είναι μεγάλη. Κάθε διακοπή τέτοιων έργων, κάθε αναστολή παρεμβάσεων αυτής της κλίμακας και κάθε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προστατεύει τις Κυκλάδες, δίνει πραγματικό χρόνο και χώρο στη Μήλο να διατηρήσει την ταυτότητά της.

Η τοπική ΕΛΛΕΤ Μήλου στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κινούνται με σεβασμό στο τοπίο, στην κλίμακα και στην ταυτότητα του νησιού.

Όσοι επιλέγουν πρακτικές που παρακάμπτουν τους κανόνες και επιβαρύνουν τον τόπο, θα μας βρίσκουν απέναντί τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ένας πανέμορφος οικισμός και παραλία

Ο Άγιος Κωνσταντίνος στη Μήλο είναι ένας πολύ μικρός, γραφικός παραθαλάσσιος οικισμός (ψαροχώρι) στη βόρεια πλευρά του νησιού, γνωστός για τα παραδοσιακά «σύρματα» (χώροι φύλαξης σκαφών). Ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ένα μοναδικό, μικρό υπόγειο εκκλησάκι λαξευμένο σε βράχο, του οποίου ο εσωτερικός χώρος επικοινωνεί με τη θάλασσα.

H παραλία τоυ Αγίoυ Кωνσταντίνου oνоμάζεται Aλоγομάντρα, βρίσκεται περίπου 200 μέτρα από τoν παραθαλάσσιο οικισμό, με εντυπωσιακούς σχηματισμούς στους βράχους και κρυστάλλινα νερά. Συγκαταλέγεται στις κορυφαίες παραλίες του νησιού.

«Αγνοείται η εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος για πάγωμα αδειών»

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της τον Οκτώβριο του 2025, η ΕΛΛΕΤ τόνιζε ότι «παρά την τεράστια καταστροφή και τη δημόσια κατακραυγή που προκάλεσε η πρόσφατη αλλοίωση του Σαρακήνικου φαίνεται πως τίποτα δεν ταρακούνησε όσο θα έπρεπε τους υπεύθυνους».

Η οργάνωση αναφερόταν σε δύο σχέδια κατασκευής ξενοδοχείων που θα επιβάρυναν το τοπίο και το περιβάλλον, στην περιοχή του Μύτακα και στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

«Κανένα από τα δύο αυτά ξενοδοχεία δεν διαθέτει πρόσβαση μέσω επίσημου οδικού δικτύου, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη νομιμότητα των οικοδομικών τους εργασιών.

Επιπλέον, η ρητή εντολή του Υπουργού του ΥΠΕΝ για αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στη Μήλο αγνοείται επιδεικτικά, ενώ το αίτημα των πολιτών και του ίδιου του Δήμου Μήλου για πάγωμα της δόμησης έως την ολοκλήρωση και έκδοση του Πολεοδομικού Σχεδίου (ΠΜΣ) περιφρονείται πλήρως.

Η κατάσταση αυτή συνιστά θεσμική πρόκληση, περιβαλλοντικό έγκλημα και κοινωνική προσβολή», υπογράμμιζε η Τοπική Επιτροπή της Μήλου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.