Μήλος: Οργή για 5άστερο ξενοδοχείο που επεκτείνεται σε προστατευόμενη περιοχή - Προσφυγή στο ΣτΕ

Για ένα νέο «χτύπημα» στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον της Μήλου, κάνουν λόγο κάτοικοι και φορείς του νησιού, καταγγέλλοντας την κατασκευή και επέκταση ενός νέου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου σε πανέμορφη παραλία.

Ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την οικοδομική δραστηριότητα στη διεθνούς ακτινοβολίας παραλία Σαρακήνικο, σε μία άλλη κοντινή περιοχή, στον Μύτακα, βρίσκεται σε εξέλιξη η τεράστια επέκταση ενός ξενοδοχείο σε μια πλαγιά με βαρύ τίμημα, όπως φαίνεται, στο περιβάλλον.

Η περιοχή αυτή αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με τους αρμόδιους φορείς να έχουν ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το ξενοδοχείο πρόκειται να έχει 130 δωμάτια, γεγονός που θα επιφέρει μεγάλη αλλοίωση στο φυσικό τοπίο. Ο Δήμος Μήλου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένει την εξέταση της υπόθεσης, η οποία ωστόσο καθυστερεί, την ίδια στιγμή που οι εργασίες επέκτασης της ξενοδοχειακής μονάδας συνεχίζονται.

«Αυτό είχε χτιστεί πριν τρία χρόνια, με 30 δωμάτια. Τώρα το πήρε μια μεγάλη εταιρεία και ξαφνικά έχουν ‘κατέβει’ μέχρι τη θάλασσα.

Έως σήμερα η καταστροφή συνεχίζεται», ανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος του νησιού, Χρήστος Γαλής, σημειώνοντας μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει καν δρόμος.

Όπως επισήμανε, τον περασμένο Μάρτιο ζήτησε από την τοπική πολεοδομία αντίγραφα των απαραίτητων εγγράφων, για τις εργασίες τουριστικών μονάδων σε Σαρακήνικο και Μύτακα, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν τα έχει λάβει.

Δήμαρχος Μήλου: «Έχουμε κάνει πολλές ενέργειες, αλλά οι εργασίες συνεχίζονται»

Μιλώντας στο MEGA, ο δήμαρχος Μήλου Μανώλης Μικέλης, τόνισε ότι τα έργα στον Μύτακα έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα και παρά την προσφυγή του Δήμου Μήλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας που ζητά την ακύρωση των σχετικών εγκρίσεων, οι εργασίες συνεχίζονται, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης καθυστερεί.

«Ήδη έχει χτιστεί παραπάνω. Μιλάμε για 261 κλίνες. Έχουμε απευθυνθεί στο υπουργείο, στις πολεοδομίες, στην κτηματική υπηρεσία, ήδη από το 2024. Οι εργασίες συνεχίζονται. Έχουμ ζητήσει ξανά από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης να ελεγχθούν οι άδειες, επειδή δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση έχουμε πάει στο ΣτΕ», υπογράμμισε ο δήμαροχε Μήλου.

«Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ έχουμε κάνει ενέργειες για να ελεγχθούν οι άδειες του ξενοδοχείου και αν χρειαστεί να γίνει και ανάκληση της άδειας», σημείωσε. «Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα που τρέχει θα έχουμε αποτέλεσμα», είπε.