Μήλος: Ανακαλείται η οικοδομική άδεια για το ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο – «Δικαίωση» λέει ο Δήμος

Ανακλήθηκε τελικά η οικοδομική άδεια για την ανέγερση ξενοδοχείου στην περιοχή του Σαρακήνικου στη Μήλο, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις πολιτών, συλλογικοτήτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Μήλου η οικοδομική άδεια εταιρείας για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο της Μήλου ανακλήθηκε καθώς κατά τον έλεγχο για το συγκεκριμένο έργο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και τα δικαιολογητικά.

«Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης. Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε έγκαιρα και αποφασιστικά στις νόμιμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει καμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Guardian η ανάκληση της άδειας αποτελεί μια σημαντική νίκη για τους κατοίκους και τις τοπικές συλλογικότητες που είχαν εκφράσει έντονα την αντίθεσή τους στο έργο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Μήλου. Παρ’ όλα αυτά, το ενδεχόμενο νέων αιτήσεων ή νομικών κινήσεων από την πλευρά της εταιρείας παραμένει ανοιχτό.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε ήδη παγώσει τις εργασίες και ζήτησε τον έλεγχο της νομιμότητας από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, η οποία κατέρριψε την νομιμότητα της οικοδομικής άδειας.

Το συγκεκριμένο έργο είχε λάβει συνολικά επτά άδειες από το 2018, οι περισσότερες εκ των οποίων το 2023, για την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου με πολυτελείς βίλες και πισίνες, στην περιοχή που αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παραλίες της Ελλάδας.