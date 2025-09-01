Ακατοίκητο νησί-«παράδεισος» στις Κυκλάδες απειλείται με δόμηση - Τι αναφέρει η σοβαρή καταγγελία

Ένα μικρό ακατοίκητο νησί των Κυκλάδων που αποτελεί «παράδεισο» ομορφιάς και πολύτιμου φυσικού πλούτου, απειλείται με δόμηση, σύμφωνα με καταγγελία της Τοπικής Επιτροπής Μήλου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Ο λόγος για την Πολύαιγο, το πανέμορφο ακατοίκητο νησί που βρίσκεται δίπλα στην Κίμωλο, στις δυτικές Κυκλάδες.

Το νησί αυτό των 18.146 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, φέρεται να ξεκινούν οικοδομικές διαδικασίες και να παραχωρούνται ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε εταιρεία για «τουριστική – ξενοδοχειακή εκμετάλλευση».

Όπως αναφέρει η Τοπική Επιτροπή Μήλου της ΕΛΛΕΤ, στην ανάρτησή της στο Facebook:

«Ένα από τα τελευταία ακατοίκητα στολίδια των Κυκλάδων απειλείται από δόμηση.

Η Τοπική Επιτροπή Μήλου της ΕΛΛΕΤ καταγγέλλει δημόσια την απαράδεκτη και επικίνδυνη εξέλιξη που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες:

Ξεκινούν διαδικασίες που προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδας.

Η Πολύαιγος δεν είναι ένα οποιοδήποτε νησί.

Είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Μονάχους-Μονάχους, και έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου κάλλους.

Μέχρι σήμερα παρέμενε ανενόχλητη από την ‘επεκτατική’ ανθρώπινη παρουσία, αποτελώντας έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους βιότοπους της Μεσογείου.

Ωστόσο, τα έγγραφα που είδαν το φως αποδεικνύουν ότι:

Έχουν ήδη επικυρωθεί όρια αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μερσήνη» της Πολυαίγου (ΦΕΚ 160/Δ’/03.04.2025).

Υπάρχουν καταχωρημένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και μεταβιβάσεις εκτάσεων σε ανώνυμη εταιρεία με σκοπό «τουριστική – ξενοδοχειακή εκμετάλλευση».

Έχει εκδοθεί εντολή μετακίνησης αρχαιολόγου για αυτοψία στην Πολύαιγο «στο πλαίσιο οικοδομικού αιτήματος».

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι ετοιμάζονται σχέδια οικοδόμησης στο νησί.

Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη αυτήν την εξέλιξη.

Η Πολύαιγος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «οικόπεδο προς εκμετάλλευση».

Είναι ένας μοναδικός φυσικός και πολιτιστικός θησαυρός που ανήκει σε όλους τους Έλληνες και σε όλη την Ευρώπη.

Η οποιαδήποτε παρέμβαση δόμησης για τουριστικούς σκοπούς θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και θα ακυρώσει δεκαετίες προσπαθειών προστασίας.

Σήμερα στην Πολύαιγο υπάρχουν ελάχιστα κτίσματα και εκεί ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσει η τσιμεντοποίηση του νησιού:

Ένας φάρος (1898)

Ερείπια μοναστηριού – ναού (1622)

Παλιές εξορυκτικές εγκαταστάσεις (λατομεία τραχείτη)

Κατασκευασμένα μονοπάτια, μαντριά και πέτρινες καλύβες (παρά-κτίσματα)

Καλούμε:

Την Πολεοδομία Μήλου να μην προχωρήσει σε καμία προέγκριση οικοδομικής άδειας, ιδιαίτερα τη στιγμή που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος δρόμος πρόσβασης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού και όλες τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μπλοκάρουν κάθε οικοδομική δραστηριότητα.

Την τοπική κοινωνία, τους πολίτες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να σταθούν απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή απειλή.

Η Πολύαιγος δεν πρέπει να χαθεί.

Όχι άλλο τσιμέντο στις Κυκλάδες.

Όχι άλλη καταστροφή της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η ΕΛΛΕΤ Μήλου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να κινηθεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει την Πολύαιγο».