To Conde Nast Traveller ανέδειξε τις 8 κρυμμένες παραλίες «διαμάντια» στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και εκατοντάδες κατοικημένα αλλά και ακατοίκητα νησιά, εξακολουθεί να προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όσους αναζητούν παραλίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Σύμφωνα με το Conde Nast Traveller, πέρα από τις γνωστές ακτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε καλοκαίρι, υπάρχουν λιγότερο προβεβλημένες αμμουδιές που συνδυάζουν απομόνωση, καθαρά νερά και αυθεντική εμπειρία. Το περιοδικό ξεχώρισε τις 8 αγαπημένες τις οποίες αποκαλεί καλά κρυμμένα διαμάντια για όσους θέλουν να αποφύγουν τους τουρίστες και να βρουν γαλήνη δίπλα στην θάλασσα.

Ξερόκαμπος, Κρήτη

Στη δυτική Κρήτη, η ροζ άμμος του Ελαφονησίου και τα τιρκουάζ νερά του Μπάλου αποτελούν διαχρονικούς πόλους έλξης για τους λάτρεις της θάλασσας. Ωστόσο, αν ακολουθήσετε τους ελικοειδείς δρόμους που διασχίζουν το άγριο τοπίο με τα μάραθα προς τα ανατολικά του νησιού, θα ανακαλύψετε μια εντυπωσιακή ακολουθία από παραλίες που μοιάζουν σχεδόν αποκλειστικά δικές σας.

Η απομονωμένη ακτογραμμή του Ξερόκαμπου, όπου κάποτε άνθισε ο Μινωικός πολιτισμός, είναι στολισμένη με εκτάσεις χρυσαφένιας άμμου και διάσπαρτη από τα αρωματικά κρίνα της θάλασσας (Pancratium maritimum). Εκεί, μικροί γαλήνιοι κολπίσκοι με κρυστάλλινα νερά σας προσκαλούν για κολύμπι και εξερεύνηση με αναπνευστήρα, αποκαλύπτοντας έναν υποθαλάσσιο κόσμο γεμάτο αχινούς και σμέρνες.

Πράσσα, Κίμωλος

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κιμώλου, το Conde Nast συμπεριέλαβε και την παραλία Πράσσα της Κιμώλου που, όπως αναφέρει «ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της. Το νησί διατηρεί χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, προσφέροντας μια πιο ήσυχη εμπειρία σε σύγκριση με άλλους προορισμούς των Κυκλάδων, ενώ οι παραλίες του παραμένουν λιγότερο πολυσύχναστες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη παραλία κερδίζει την παγκόσμια αναγνώριση. Ήδη από το 2025 θεωρήθηκε μια από τις καθαρότερες παραλίες από αμερικανικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και το CNN, με μια διάκριση που προβλήθηκε διεθνώς αφού είχε βασιστεί σε πάνω από 2,4 εκατομμύρια κριτικές.



Καλόγρια, Αχαΐα

Εκτεινόμενη από τη Διώρυγα της Κορίνθου μέχρι την Ταίναρο, η καταπράσινη και ιστορική περιοχή της Πελοπόννησος αφθονεί σε υπέροχες παραλίες. Όμως, όταν πρόκειται για μυστικές παραλίες, η εννέα χιλιομέτρων έκταση χρυσής άμμου της Καλογριάς, που βρέχεται από άψογα γαλαζοπράσινα νερά, είναι αδιαμφισβήτητα η καλύτερη.

Μην τη συγχέετε με τη δημοφιλή ομώνυμη τοποθεσία κοντά στη Στούπα. Αυτή η εκθαμβωτική παραλία, μισή ώρα με το αυτοκίνητο από την Πάτρα, ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτύχι-Στροφυλιάς, ένα τεράστιο φυσικό καταφύγιο γεμάτο αμμόλοφους, κανάλια και λιμνοθάλασσες.

Φαρί, Θάσος

Η Θάσος είναι περιτριγυρισμένη από πανέμορφες παραλίες, πολλές από τις οποίες παραμένουν σχεδόν έρημες ακόμη και στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού.

Η Χρυσή Ακτή – που πήρε το όνομά της από την υπέροχη επιχρυσωμένη άμμο της – είναι δικαιολογημένα δημοφιλής. Όμως, αν ψάχνετε για απόδραση από όλα, η παραλία Φαρί, στη νότια ακτή της ατόλης, κοντά στο γραφικό ψαρολίμανο Σκάλα Μαριών, κερδίζει κάθε προτίμηση.

Ετοιμάστε ένα πικνίκ για τη μέρα σας σε αυτή την ηλιόλουστη φέτα άμμου, μαλακής σαν τάλκη, που βρέχεται από γαλαζοπράσινα νερά, καθώς δεν υπάρχουν πολλά κοντά για προμήθειες.

Αλιμιά, Ηράκλεια

Με τα ασβεστωμένα, μπλε χωριά του, τα καφενεία όπου οι ντόπιοι παίζουν τάβλι και τις μαγευτικές παραλίες που ξεπροβάλλουν από τα βράχια, αυτό το απομονωμένο νησί, που ανήκει στις Μικρές Κυκλάδες, θυμίζει την Ελλάδα της δεκαετίας του '80.

Οι ερημικές παραλίες αφθονούν, αλλά αν οι αμμώδεις παραλίες όπως το Λιβάδι δεν είναι αρκετά απομακρυσμένες, επιβιβαστείτε σε ένα πλοίο από το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Γεωργίου και περάστε μια μαγευτική μέρα στην Αλιμιά, έναν αμμώδη όρμο που ξεπροβάλλει από ψηλούς, απότομους βράχους και είναι προσβάσιμος μόνο από τη θάλασσα.

Κολυμπήστε με αναπνευστήρα για να εξερευνήσετε τα γαλαζοπράσινα νερά και ίσως εντοπίσετε ακόμη και το σκαρί του ναυαγίου ενός γερμανικού υδροπλάνου που καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.

Πέννα, Νησιά Δρένια

Για μια ατμόσφαιρα ναυαγού με ξανθές, σχεδόν έρημες παραλίες και ημιδιαφανείς θάλασσες, που κατοικούνται από συναρπαστική θαλάσσια πανίδα, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από την Πέννα, το δεύτερο μεγαλύτερο από τα έξι νησιά Δρένια, που βρίσκονται ανάμεσα στις χερσονήσους Άθως και Σιθωνία.

Μπορείτε να φτάσετε σε αυτό με πλοίο από την Ουρανούπολη. Αυτή η μικροσκοπική, ακατοίκητη περιοχή έχει δύο εκθαμβωτικές παραλίες σε σχήμα γιαταγανιού, χωρισμένες από αμμόλοφους με γρασίδι και πλαισιωμένες από γαλαζοπράσινα νερά.

Απιτίκι, Κάλυμνος

Οι κατσίκες θα είναι οι μοναδικοί σας σύντροφοι σε αυτή την απομακρυσμένη παραλία των Δωδεκανήσων, όπου κάποτε οι σφουγγαράδες έκαναν τις επικίνδυνες βουτιές τους.

Χρειάζεται μισή ώρα πεζοπορία από το Εμπορειό για να φτάσετε σε αυτόν τον απομακρυσμένο όρμο κοντά στο Βαθύ.

Μονολιά, Λιχαδονήσια

Τα επτά Λιχαδονήσια, που αποκαλούνται «Ελληνικές Σεϋχέλλες» λόγω των ανοιχτόχρωμων αμμουδιών τους, βρέχονται από καθαρές, γαλαζοπράσινες θάλασσες και ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000. Εδώ μπορείτε να δείτε φώκιες μοναχούς, ροζ φλαμίνγκο και άλλα απειλούμενα είδη, καθώς το σκάφος με γυάλινο πάτο σας μεταφέρει από τον Κάβο μέχρι τη Μονολιά, το μεγαλύτερο νησί, περνώντας κοντά σε ναυάγιο γερμανικού πλοίου από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κοντά στο σημείο που δένει το σκάφος υπάρχει μια μικρή καντίνα με ξαπλώστρες, η οποία όμως γεμίζει το καλοκαίρι. Ακολουθώντας τα αμμώδη μονοπάτια προς την άλλη πλευρά του νησιού, μπορείτε να βρείτε πιο ήσυχες παραλίες για να απολαύσετε τη μέρα και το μπάνιο σας.