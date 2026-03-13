Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα

Υπάρχουν πόλεις που τις επισκέπτεσαι - και υπάρχουν πόλεις που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις.

Η νέα παγκόσμια κατάταξη του Time Out για το 2026 αποκαλύπτει ποιες μητροπόλεις προσφέρουν σήμερα τον καλύτερο συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας, ποιότητας ζωής και εμπειριών. Από τη Μελβούρνη και τη Σαγκάη μέχρι το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, η λίστα με τις 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου περιλαμβάνει και την Αθήνα - μια πόλη που τα τελευταία χρόνια επανασυστήνεται δυναμικά στον διεθνή χάρτη.

Η κατάταξη βασίστηκε σε μια μεγάλη διεθνή έρευνα με περισσότερους από 24.000 κατοίκους από 150 πόλεις του κόσμου, οι οποίοι μίλησαν για την καθημερινότητα στις πόλεις τους: από την ποιότητα ζωής και το κόστος διαβίωσης μέχρι τη γαστρονομία, την κουλτούρα, τη διασκέδαση και το αίσθημα κοινότητας.

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συνδυάστηκαν με τις ψήφους περισσότερων από 100 ειδικών και συντακτών του Time Out, καθώς και με τις εκτιμήσεις τοπικών δημοσιογράφων που γνωρίζουν από μέσα τι κάνει κάθε πόλη ξεχωριστή.

Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα με τις πιο συναρπαστικές πόλεις του πλανήτη για το 2026, όπου η ιστορία, η δημιουργικότητα και η καθημερινή ζωή των κατοίκων δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες.

Οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026

Η Μελβούρνη κατακτά την πρώτη θέση χάρη στον μοναδικό συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας και μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Από το Αυστραλιανό Όπεν του τένις και το Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 μέχρι τις δεκάδες γκαλερί, rooftop bars και μικρά ανεξάρτητα σινεμά, η πόλη προσφέρει μια αδιάκοπη πολιτιστική και κοινωνική ζωή.

Οι κάτοικοι δίνουν εξαιρετικές βαθμολογίες στη γαστρονομία (94%), στις τέχνες και τον πολιτισμό (92%) και στη νυχτερινή ζωή (77%). Παράλληλα, μεγάλα έργα υποδομών, όπως το νέο Metro Tunnel, κάνουν τη μετακίνηση ευκολότερη από ποτέ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σαγκάη. Μια πόλη που συνδυάζει ιστορία και καινοτομία. Παραδοσιακά κινεζικά στοιχεία συνυπάρχουν με διεθνείς τάσεις στη μόδα, τη γαστρονομία και την αρχιτεκτονική.

Η πόλη έχει αποκτήσει φήμη ως μία από τις παγκόσμιες πρωτεύουσες του καφέ, με χιλιάδες specialty cafés, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί μερικά από τα πιο δημιουργικά cocktail bars της Ασίας. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το χαμηλό κόστος εξόδου, με το 88% των κατοίκων να θεωρεί προσιτό το φαγητό σε εστιατόρια.

Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκεται το Εδιμβούργο. Η πρωτεύουσα της Σκωτίας ξεχωρίζει για την ποιότητα ζωής, τη φύση και την έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Χτισμένο γύρω από το εμβληματικό κάστρο και έναν ανενεργό ηφαιστειακό λόφο, το Εδιμβούργο συνδυάζει ιστορική ατμόσφαιρα με σύγχρονη δημιουργικότητα.

Το 94% των κατοίκων εκτιμά ιδιαίτερα τη γαστρονομική σκηνή της πόλης, ενώ το 91% θεωρεί εξαιρετικούς τους δημόσιους χώρους πρασίνου. Παράλληλα, το διάσημο φεστιβάλ Fringe και πολλές ακόμη πολιτιστικές διοργανώσεις κρατούν την πόλη στο παγκόσμιο πολιτιστικό προσκήνιο.

Το Λονδίνο βρίσκεται στην τέταρτη θέση, καθώς παραμένει μία από τις πιο δυναμικές πόλεις του κόσμου, με αμέτρητες πολιτιστικές επιλογές, μουσεία παγκόσμιας κλάσης και μια αστείρευτη γαστρονομική σκηνή.

Το 99% των κατοίκων αξιολογεί θετικά την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της πόλης, ενώ το 96% εκτιμά ιδιαίτερα τα εστιατόρια και τη διεθνή κουζίνα που προσφέρει η βρετανική πρωτεύουσα.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Νέα Υόρκη. Η «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ» παραμένει μία από τις πιο συναρπαστικές στον κόσμο. Με τη μοναδική της ενέργεια, την καλλιτεχνική δημιουργικότητα και την αδιάκοπη πολιτιστική δραστηριότητα, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο αστικό πολιτισμό.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 78% των κατοίκων τη θεωρεί την πιο «συναρπαστική» πόλη του κόσμου, ενώ η καλλιτεχνική σκηνή και η γαστρονομία συγκεντρώνουν ποσοστά έγκρισης άνω του 90%.

Η θέση της Αθήνας στη λίστα



Η Αθήνα καταλαμβάνει την 40ή θέση στη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη διεθνή της απήχηση ως προορισμός που συνδυάζει ιστορία, σύγχρονη κουλτούρα και έντονη νυχτερινή ζωή.

Στην 40ή θέση της κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου η Αθήνα (Eurokinissi)

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι μια πόλη όπου μπορεί κανείς να βρεθεί μέσα σε λίγες ώρες από την Ακρόπολη και τα αρχαία μνημεία σε μια παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, να περπατήσει σε λόφους όπως ο Λυκαβηττός και ο Φιλοπάππου και να ολοκληρώσει τη μέρα του σε ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας ή σε ένα ξενύχτι μέχρι το πρωί.

Τα τελευταία χρόνια η πόλη γνωρίζει μια σημαντική αστική ανανέωση, με νέους χώρους πρασίνου και μεγάλα έργα, όπως η ανάπλαση του Πεδίου του Άρεως και οι εγκαταστάσεις του Ελληνικού, που αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, το πολιτιστικό ημερολόγιο της πόλης παραμένει γεμάτο: εκθέσεις μεγάλων καλλιτεχνών στο Ίδρυμα Γουλανδρή, παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, εκδηλώσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Σύμφωνα με τους κατοίκους που συμμετείχαν στην έρευνα, τα δυνατά χαρτιά της Αθήνας είναι κυρίως:

η γαστρονομία (78% θετικές αξιολογήσεις)

η έντονη νυχτερινή ζωή (75%)

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση των συντακτών του Time Out, η Αθήνα συγκέντρωσε αρκετές ψήφους ώστε να βρεθεί στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των ειδικών, γεγονός που δείχνει τη δυναμική της πόλης στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η παρουσία της Αθήνας στη διεθνή λίστα δείχνει ότι συνεχίζει να κερδίζει έδαφος ως ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός προορισμός που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό και έντονη αστική ζωή. Και όπως φαίνεται, η δυναμική της πόλης δεν περιορίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην εμπειρία ζωής που προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Οι δέκα καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026

Σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη του Time Out, οι δέκα κορυφαίες πόλεις του πλανήτη για το 2026 είναι: