Ακριβότερα τα ταξίδια στη Βαρκελώνη: Διπλασιάζεται ο τουριστικός φόρος

Η Βαρκελώνη πρόκειται να εισαγάγει έναν από τους υψηλότερους τουριστικούς φόρους στην Ευρώπη, με τους επισκέπτες να αντιμετωπίζουν πιθανές χρεώσεις έως και 15 ευρώ (13 λίρες) ανά διανυκτέρευση.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας διπλασίασε τον φόρο για τους τουρίστες που διαμένουν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, αυξάνοντας τον από 6,25 ευρώ σε μέγιστο 12,50 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Αυτή η αλλαγή προηγείται ενός ήδη ανακοινωθέντος σχεδίου για την απαγόρευση όλων των βραχυπρόθεσμων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων (τύπου Airbnb) έως το 2028.

Από τον Απρίλιο, οι επισκέπτες των ξενοδοχείων θα δουν επίσης σημαντική αύξηση στις χρεώσεις, πληρώνοντας μεταξύ 10 και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από 5 έως 7,50 ευρώ που είναι σήμερα, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για ένα ζευγάρι σε ένα από τα τετράστερα ξενοδοχεία που αποτελούν - σχεδόν τα μισά ξενοδοχεία στη Βαρκελώνη - θα μπορούσε πλέον να κοστίσει επιπλέον 45,60 ευρώ, καθώς η τοπική αρχή μπορεί να χρεώσει έως και 11,40 ευρώ ανά διανυκτέρευση και ανά άτομο. Οι επισκέπτες σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων θα μπορούσαν να χρεώνονται έως και 15 ευρώ τη βραδιά και οι επιβάτες κρουαζιέρας θα συνεχίσουν να πληρώνουν περίπου 6 ευρώ.

Τα έσοδα υπέρ της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης

Το ένα τέταρτο των εσόδων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης της πόλης, σύμφωνα με το κείμενο του νόμου. Η κίνηση, η οποία εγκρίθηκε από τις αρχές της Καταλονίας, στοχεύει στον περιορισμό του αριθμού των επισκεπτών και στη δημιουργία κεφαλαίων για πρωτοβουλίες προσιτής στέγασης.



Η απόφαση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων διαμαρτυριών από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο υπερβολικός τουρισμός αυξάνει τις τιμές των κατοικιών, κυρίως λόγω του πολλαπλασιασμού των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων διακοπών.