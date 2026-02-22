Καθώς ο παγκόσμιος τουρισμός πλησιάζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ταξίδια, προορισμοί σε όλο τον κόσμο δοκιμάζουν πρωτοποριακά και κάποιες φορές αμφιλεγόμενα μέτρα για να περιορίσουν το υπερτουρισμό. Στην Ιαπωνία, το ετήσιο φεστιβάλ ανθοφορίας κερασιάς στη Φουτζιοσίδα, που συνήθως προσελκύει 200.000 επισκέπτες, ακυρώθηκε φέτος μετά από παράπονα κατοίκων για σκουπίδια, παραβιάσεις ιδιωτικών χώρων και επικίνδυνες συμπεριφορές τουριστών.

Η χώρα υποδέχθηκε 43 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, αριθμός ρεκόρ, ενώ η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από τα μισά διεθνή ταξίδια παγκοσμίως.

Για την αντιμετώπιση του υπερβολικού πλήθους, οι ιαπωνικές αρχές εφαρμόζουν μέτρα όπως φυσικούς φραγμούς σε δημοφιλή σημεία, απαγόρευση φωτογραφιών με γεϊσά σε ορισμένες συνοικίες του Κιότο και ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης επισκεπτών. Οι τουριστικοί πράκτορες, όπως η Inside Travel Group, ενθαρρύνουν επισκέψεις σε λιγότερο γνωστές περιοχές της χώρας για να μειώσουν την υπερσυγκέντρωση.

EPA/KIMIMASA MAYAMA

Στις ΗΠΑ, η οικονομική στρατηγική περιλαμβάνει χρέωση 100 δολαρίων για διεθνείς επισκέπτες σε δημοφιλή εθνικά πάρκα, όπως το Yellowstone και το Grand Canyon. Παράλληλα, η συζήτηση επικεντρώνεται στο ότι οι τιμές από μόνες τους δεν αρκούν για να μειώσουν τον υπερτουρισμό, καθώς η ζήτηση για εμβληματικά πάρκα παραμένει υψηλή.

Στην Τζαμάικα, η προσέγγιση επικεντρώνεται στη μετατόπιση της τουριστικής κίνησης σε περιόδους εκτός αιχμής, προσφέροντας ασφάλεια για κακές καιρικές συνθήκες, ώστε να ενισχυθεί η ισορροπία επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην Ισπανία, η Μαγιόρκα χρησιμοποιεί τεχνολογία AI για να καθοδηγήσει τους ταξιδιώτες προς λιγότερο πολυσύχναστα σημεία, προωθώντας παράλληλα παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η υαλουργία και οι επισκέψεις σε οινοποιεία.

Unsplash

Τέλος, στην Δανία, η Κοπεγχάγη πειραματίζεται με «συμπεριφορικές ανταμοιβές»: μέσω του προγράμματος CopenPay, οι επισκέπτες συγκεντρώνουν πόντους για βιώσιμες ενέργειες, όπως ποδηλασία ή συλλογή απορριμμάτων, με στόχο τη διαμόρφωση πιο υπεύθυνων ταξιδιωτικών συνηθειών.

Δημοσίευμα του BBC αναφέρει ότι, οι διαφορετικές στρατηγικές, από ακύρωση φεστιβάλ μέχρι οικονομικά κίνητρα και AI, δείχνουν ότι ο υπερτουρισμός απαιτεί συνδυασμένες λύσεις για την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.