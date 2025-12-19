Fontana di Trevi: Από 1η Φεβρουαρίου 2026, πληρώνεις για την ευχή σου

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, και όχι από τις 7 Ιανουαρίου όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, οι επισκέπτες της Fontana di Trevi στη Ρώμη θα καλούνται να πληρώνουν 2 ευρώ για να αποκτήσουν πρόσβαση κοντά στο διάσημο σιντριβάνι. Το μέτρο ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι και αναμένεται να φέρει ετήσια έσοδα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για την ιταλική πρωτεύουσα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κάτοικοι της Ρώμης θα εξακολουθήσουν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο μνημείο, ενώ θα παραμείνει δωρεάν και η θέα από απόσταση. Στη συνέντευξή του, ο δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η πρόσβαση κοντά στο σιντριβάνι θα είναι εφικτή μόνο με εισιτήριο, ενώ ανακοίνωσε επίσης την εισαγωγή εισιτηρίων και σε άλλες τουριστικές τοποθεσίες της Ρώμης, με το κόστος τους να ανέρχεται στα 5 ευρώ για κάθε σημείο.

Dal primo febbraio i turisti pagheranno due euro per l’ingresso al catino di Fontana di Trevi https://t.co/yusTg9IOuE pic.twitter.com/sRqDpsMF4o — Repubblica Roma (@rep_roma) December 19, 2025

Η Fontana di Trevi, ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Ρώμης, είναι διάσημο για την ιστορική του σημασία και την υπέροχη αρχιτεκτονική του, καθώς και για την ταινία «La Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνι, όπου η Ανίτα Έκμπεργκ καλεί τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι να τη συνοδεύσει στην κρυστάλλινη λεκάνη του σιντριβανιού.

Η παράδοση του να πετάς ένα νόμισμα στο νερό και να κάνεις μια ευχή έχει γίνει συνήθεια για τους επισκέπτες, ενώ τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία δωρίζονται στην φιλανθρωπική οργάνωση Caritas. Μόνο το 2023, περίπου 9 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το σημείο μπροστά από τη Fontana di Trevi, με τον δήμαρχο να επισημαίνει τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών και τα προβλήματα που προκύπτουν από τον συνωστισμό, όπως και τον κίνδυνο για τους πορτοφολάδες.

Η πόλη της Ρώμης είχε ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα με την επιβολή εισιτηρίων για άλλες ιστορικές τοποθεσίες, όπως το Πάνθεον και η Βενετία, που εισήγαγε το τουριστικό εισιτήριο εισόδου κατά τις περιόδους αιχμής.