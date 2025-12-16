«Τέλος» στη Fontana di Trevi: Από τον Ιανουάριο οι τουρίστες θα πληρώνουν εισιτήριο 2 ευρώ

Δυσάρεστα είναι τα νέα, όπως φαίνεται, για τους τουρίστες που θέλουν θα θαυμάσουν από κοντά την περίφημη Fontana di Trevi στη Ρώμη καθώς οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν ένα τέλος για τους τουρίστες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, από τις 7 Ιανουαρίου όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν το διάσημο σιντριβάνι του 18ου αιώνα στο κέντρο της «Αιώνιας Πόλης» θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην στέψη. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες θα πρέπει να αγοράσουν ένα εισιτήριο της τάξης των 2 ευρώ. Από την πληρωμή του εισιτηρίου θα εξαιρούνται μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας.

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης αποφάσισε ήδη τον περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο σιντριβάνι, το οποίο την εποχή του μπαρόκ.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, απαγορεύεται να βρίσκονται συγχρόνως στον χώρο μπροστά στο αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα πάνω από τετρακόσιοι επισκέπτες.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης υπογράμμισε πάντως ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».

Η Fontana di Trevi είναι το πλέον επισκέψιμο μνημείο της ιταλικής πρωτεύουσας μετά το Κολοσσαίο. Σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Nicola Salvi και ολοκληρώθηκε από τον Giuseppe Pannini το 1762. Η κατασκευή της διήρκεσε από το 1732 έως το 1762.

Η παράδοση θέλει ότι αν κάποιος ρίξει ένα νόμισμα με το δεξί χέρι πάνω από τον αριστερό ώμο, θα επιστρέψετε στη Ρώμη. Υπολογίζεται ότι καθημερινά ρίχνονται περίπου 3.000€, τα οποία συλλέγονται και δωρίζονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.