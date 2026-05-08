Η φορολογική dolce vita στη Ρώμη - Πώς η Ιταλία εξελίσσεται σε φορολογικό παράδεισο

Η Ιταλία έχει δεχτεί έντονη κριτική από τη γαλλική κυβέρνηση ότι δίνει φορολογικές ελαφρύνσεις σε πλούσιους Γάλλους, καθώς και πολίτες άλλων χωρών, για να τους προσελκύσει να μείνουν στη χώρα. Και όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει τις χώρες του Κόλπου, τόσο η Ιταλία γίνεται όλο και πιο ελκυστικός προορισμός για τους πλούσιους.

Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του BBC, ο Robert που είναι Γάλλος πολίτης αγόρασε ένα σπίτι στη Ρώμη και έγινε φορολογικός κάτοικος της Ιταλίας επιμένοντας ότι το έκανε τη ζωή στην Ιταλία, την bella vita…

Οι φορολογικές διαφορές για πρώτη κατοικία στη Γαλλία

Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως «μετρίως πλούσιο» που μετακόμισε στην Ιταλία πριν από οκτώ χρόνια μετά από μία επιτυχημένη καριέρα στους υπολογιστές και την πώληση της εταιρείας που είχε δημιουργήσει. Όπως λέει, δεν είναι σαν τους πλούσιους Γάλλους που μετακόμισαν στη Μεσογειακή χώρα, όμως απολαμβάνει και αυτός το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Αν είχε αγοράσει σπίτι στη Γαλλία, θα έπρεπε να πληρώσει το παράβολο του δικηγόρου – συμβολαιογράφου, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να πηγαίνει στην κυβέρνηση. Στην Ιταλία, από την άλλη, εξαιρούνται αυτή που αγοράζουν πρώτη κατοικία – έννοια που στη Γαλλία δεν υφίσταται.

Επίσης, στη Γαλλία, ο Πρόεδρος Μακρόν μετέτρεψε το φόρο των πλουσίων σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδύσεις, για παράδειγμα, σε μετοχές δεν επηρεάζονται πλέον από αυτό το φόρο. Αν έχεις δέκα εκατομμύρια δολάρια, λέει ο Robert, «ο φόρος αυτός είναι πολύ βαρύς». Πέραν των παραπάνω, στη Γαλλία, υπάρχει και επιπλέον φόρος ακίνητης περιουσίας.

Ωστόσο, για τους υπερβολικά πλούσιους, η Ιταλία έχει αρχίσει να μοιάζει με φορολογικό παράδεισο. Ο Robert, μάλιστα, λέει στο BBC ότι έχει φίλους «που έχουν ήδη μετακομίσει στην Ιταλία και πολλούς άλλους που το σκέφτονται».

Τι συμβαίνει όταν αλλάζεις φορολογική έδρα

Όπως επισημαίνουν φοροτεχνικοί, η απόφαση να αλλάξει κανείς φορολογική έδρα και να πάει σε άλλη χώρα δεν είναι κάτι τόσο απλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτεί τη δέσμευση του ανθρώπου να μετακομίσει σε μία άλλη χώρα, με άλλη γλώσσα, ήθη και έθιμα, ενώ αυτό συχνά ισχύει και για την οικογένειά του.

Και παρότι η Γαλλία διαθέτει αρκετούς πλούσιους που σκέφτονται να μετακομίσουν, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το να εγκαταλείψουν το καθεστώς μηδενικών φόρων του Ντουμπάι είναι μία πάρα πολύ δύσκολη απόφαση για πολλούς. «Πώς να πας από το μηδενικό φόρο σε υψηλή φορολογία, ειδικά αν έχεις συνηθίσει να ξοδεύεις πολλά χρήματα;», αναρωτιούνται.

Η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι απλοί άνθρωποι που κάνουν κανονικές δουλειές. Ακόμα και οι περισσότεροι εκατομμυριούχοι έγιναν εκατομμυριούχοι επειδή πληρώνονται καλά για τις δουλειές που κάνουν και όχι λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Αν ο πόλεμος δε διαρκέσει πολύ ακόμα, θα παραμείνουν. Όμως αν συνεχιστεί, τότε αναπόφευκτα θα αρχίσουν να ψάχνουν άλλες χώρες για να μετακομίσουν και να εργάζονται ενδεχομένως από μακριά, αλλά ταυτόχρονα να είναι ασφαλείς οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Όπως και να έχει το θέμα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα αποθαρρύνει πολλούς Ευρωπαίους που ίσως σκέφτονταν να μετακομίσουν εκεί για φορολογικούς λόγους ή για δουλειά. Πέρυσι, το Ντουμπάι ήταν ο νούμερο ένα προορισμός για εκατομμυριούχους, όμως ο αριθμός τους αναμένεται να μειωθεί το 2026 και κάποιοι από αυτούς να επιλέξουν την Ιταλία και την dolce vita…