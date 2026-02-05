Ρώμη: Με εντολή του Βατικανού έσβησε η τοιχογραφία του χερουβείμ που έμοιαζε στη Μελόνι

Στην αποκατάσταση της τοιχογραφίας που φέρεται να απεικόνιζε την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα, προχωρά με απόφασή της η Εκκλησία της Ρώμης.

Παρότι η ίδια η Μελόνι σχολίασε με χιούμορ το θέμα, δηλώνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν είμαι άγγελος», εκκλησιαστικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί ο υπεύθυνος για τη δημιουργία της τοιχογραφίας στη Βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου στη Λουτσίνα.

Ο καλλιτέχνης Μπρούνο Βαλεντινέτι, που έχει φιλοτεχνήσει το έργο, αρνήθηκε αρχικά τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, την Τετάρτη παραδέχθηκε ότι το πρόσωπο του Χερουβείμ είχε πράγματι τα χαρακτηριστικά της πρωθυπουργού, επιμένοντας πάντως ότι επρόκειτο απλώς για μια ομοιότητα με το πρότυπο. Ο 83χρονος Βαλεντινέτι δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι το Βατικανό τού έδωσε εντολή για την άμεση αποκατάσταση της τοιχογραφίας.

Έσβησαν το πρόσωπο στην τοιχογραφία που είχε τη μορφή της Μελόνι ως Χερουβείμ σε εκκλησία της Ρώμης / Reuters

Τουρίστες έσπευσαν να βγάλουν μια σέλφι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της Επισκοπής της Ρώμης, τα αρχικά χαρακτηριστικά του προσώπου θα αποκατασταθούν, έπειτα από αυστηρή δήλωση του καρδινάλιου της Ρώμης, Μπαλντασάρε Ρέινα. Εκφράζοντας την «απογοήτευσή του για ό,τι συνέβη», ο Ρέινα τόνισε ότι «οι εικόνες της ιερής τέχνης και της χριστιανικής παράδοσης δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να εκμεταλλεύονται».

Η Βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου, που απέχει μόλις πέντε λεπτά από το γραφείο της Μελόνι στο κέντρο της Ρώμης, γνώρισε τις τελευταίες ημέρες αυξημένη επισκεψιμότητα από περίεργους πολίτες και τουρίστες που ήθελαν να δουν από κοντά την επίμαχη τοιχογραφία. «Δεκάδες έρχονταν για να βγάλουν selfies και όχι για να προσευχηθούν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ansa ο ιερέας της βασιλικής, πατέρας Ντανιέλε Μικελέτι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί την ομοιότητα με την πρωθυπουργό, ωστόσο παραδέχθηκε ότι το έργο δεν «συμμορφωνόταν με την αρχική εικονογραφία και το ιερό πλαίσιο» της εκκλησίας.

Η Βασιλική του Σαν Λορέντζο στη Λουτσίνα συγκαταλέγεται στις παλαιότερες εκκλησίες της Ρώμης και φιλοξενεί έργα σημαντικών μπαρόκ καλλιτεχνών, όπως ο Τζαν Λορέντζο Μπερνίνι και ο Γκουίντο Ρένι. Ωστόσο, η τοιχογραφία που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης δεν είναι παλαιά· δημιουργήθηκε το 2000 και δεν προστατεύεται από την UNESCO.

Το έργο βρίσκεται σε παρεκκλήσι αφιερωμένο στον τελευταίο βασιλιά της Ιταλίας, Ουμβέρτο Β΄, και απεικονίζει ένα χερουβείμ να κρατά χάρτη της Ιταλίας.

Πλέον, η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία για τη διατήρηση των πολιτιστικών μνημείων της Ρώμης ενημέρωσε την Εκκλησία ότι για οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία αποκατάστασης θα απαιτείται ειδική άδεια, καθώς και η υποβολή σκίτσου της προτεινόμενης απεικόνισης.