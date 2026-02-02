Καπέλα Σιστίνα: Εργασίες αποκατάστασης στη «Δευτέρα Παρουσία» του Μιχαήλ Άγγελου

Τις «πληγές» που έχει αφήσει ο χρόνος πάνω στο εμβληματικό έργο του Μιχαήλ Άγγελου «Η Δευτέρα Παρουσία» θα «κλείσουν» οι εξειδικευμένοι συντηρητές, που έπιασαν δουλειά με σκοπό την αποκατάσταση της επιβλητικής τοιχογραφίας που κοσμεί την Καπέλα Σιστίνα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, οι εργασίες συντήρησης ξεκίνησαν στην αριστουργηματική τοιχογραφία του Μιχαήλ Άγγελου, που απεικονίζει την Ημέρα της Κρίσεως, στον τοίχο του Ιερού Βήματος της Καπέλα Σιστίνα. Η σκαλωσιά έχει ανεγερθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου, το οποίο θα διαρκέσει περίπου τρεις μήνες.

Η Καπέλα Σιστίνα θα παραμείνει ανοιχτή, καλωσορίζοντας πιστούς και επισκέπτες, ενώ οι συντηρητές από το Εργαστήριο Αποκατάστασης Ζωγραφικής και Ξύλινων Υλικών των Μουσείων του Βατικανού θα πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού στο αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου, με μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας που αναπαράγει την εικόνα της «Δευτέρας Παρουσίας».

Το έργο έρχεται «περίπου τριάντα χρόνια μετά τις τελευταίες εργασίες συντήρησης της Δευτέρας Παρουσίας στην Καπέλα Σιστίνα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 1994», εξηγεί η Barbara Jatta, Διευθύντρια των Μουσείων του Βατικανού.

«Το έργο ανατέθηκε στον Μιχαήλ Άγγελο Μπουοναρότι το 1533, από τον Πάπα Κλήμη Ζ', για τον τοίχο του Ιερού της Καπέλα Σιστίνα. Η Δευτέρα Παρουσία ξεκίνησε υπό τον νέο ποντίφικα, Παύλο Γ', ο οποίος διόρισε τον καλλιτέχνη από την Τοσκάνη supremum architecturum, sculpturerem et pictorem του Αποστολικού Παλατιού, απαλλάσσοντάς τον από τις συμβατικές υποχρεώσεις για τον τάφο του Ιουλίου Β', ώστε να μπορέσει να αφιερωθεί αποκλειστικά στο έργο της Καπέλα Σιστίνα», τονίζει ο Fabrizio Biferali, Επιμελητής του Τμήματος Τέχνης του 15ου-16ου αιώνα.

Ο Μιχαήλ Άγγελος άρχισε να ζωγραφίζει τη σκηνή της Ημέρας της Κρίσεως το καλοκαίρι του 1536, ολοκληρώνοντας το τεράστιο έργο (περίπου 180 τετραγωνικά μέτρα με 391 φιγούρες) το φθινόπωρο του 1541.



Το Εργαστήριο Αποκατάστασης ξεκίνησε ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, με στόχο την προστασία των τοιχογραφημένων επιφανειών μέσω της συστηματικής απομάκρυνσης των ρύπων που είχαν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου. Οι εργασίες διεξάγονταν αποκλειστικά τη νύχτα.

«Η Δευτέρα Παρουσία, που προηγουμένως εξαιρούνταν», λέει ο Paolo Violini, επικεφαλής συντηρητής του Εργαστηρίου Αποκατάστασης Πινάκων και Ξύλινων Υλικών, «βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας συγκεκριμένης επιχείρησης συντήρησης, που κατέστη απαραίτητη λόγω της παρουσίας μιας εκτεταμένης υπόλευκης ομίχλης, που προκαλείται από την εναπόθεση μικροσωματιδίων ξένων ουσιών που μεταφέρονται από τις κινήσεις του αέρα, η οποία με την πάροδο του χρόνου έχει εξασθενίσει τις αντιθέσεις της φωτοσκίασης, επηρεάζοντας τα αρχικά χρώματα της τοιχογραφίας».