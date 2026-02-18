Ψηφιακό «άλμα» στο Βατικανό: Η Θεία Λειτουργία θα μεταφράζεται σε 60 γλώσσες μέσω ΑΙ

Στον κόσμο της τεχνολογίας φαίνεται ότι εισέρχεται ολοένα και πιο δυναμικά το Βατικανό καθώς ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει ζωντανές μεταφράσεις της Θείας Λειτουργίας σε 60 γλώσσες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαδικασία αυτή, που αναμένεται να εγκαινιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα επιτρέπει στους πιστούς να παρακολουθούν τις λειτουργίες στα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των κύριων εορτασμών στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η οποία το 2026 εορτάζει την τέταρτη εκατονταετηρίδα από τα εγκαίνια της εκκλησίας, το 1626.

«Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, εδώ και αιώνες, καλωσορίζει τους πιστούς από κάθε έθνος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Καρδινάλιος Μάουρο Γκαμπέτι, Αρχιερέας της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου και Γενικός Βικάριος της Πόλης του Βατικανού. «Διαθέτοντας ένα εργαλείο που βοηθά πολλούς να κατανοήσουν τα λόγια της Λειτουργίας, επιθυμούμε να υπηρετήσουμε την αποστολή που ορίζει το κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας, ακολουθώντας το νέο ρεύμα», πρόσθεσε.

Πώς θα λειτουργεί

Η μετάφραση θα λειτουργεί με κωδικό QR το οποίο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σαρώνουν στις εισόδους του Βατικανού. Στη συνέχεια, θα έχουν μεταφράσεις ήχου και κειμένου σε πραγματικό χρόνο μέσω των προγραμμάτων περιήγησης, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν κάποια εφαρμογή.

Το σύστημα μετάφρασης χρησιμοποιεί την Lara, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την εταιρεία γλωσσικών λύσεων Translated, η οποία συνεργάζεται με την Carnegie-AI LLC και τον καθηγητή Alexander Waibel, πρωτοπόρο στη μετάφραση ομιλίας.

Όταν ρωτήθηκε αν το εργαλείο μετάφρασης με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει παρανοήσεις ή να κάνει λάθη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Translated δήλωσε ότι κάθε μετάφραση συνοδεύεται από λάθη, αλλά «η Lara έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη μείωσή τους. Έχει σχεδιαστεί για ακρίβεια και όχι για προθυμία να ευχαριστήσει. Αυτό περιορίζει σημαντικά τις παρανοήσεις. Η Lara χρησιμοποιεί επίσης περισσότερο πλαίσιο από τις προηγούμενες τεχνολογίες, επιτρέποντάς της να αποσαφηνίζει το νόημα πολύ πιο αποτελεσματικά» σημείωσε.



«Σήμερα, βλέπουμε την πιθανότητα να σπάσουμε τα γλωσσικά εμπόδια σε πραγματικό χρόνο, που πραγματοποιείται σε ένα από τα πιο ουσιαστικά περιβάλλοντα που μπορεί κανείς να φανταστεί», κατέληξε.

Ενώ το Βατικανό φαίνεται να αποδέχεται την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε τον Μάιο ότι οι πρακτικές που ακολουθεί θέτουν προκλήσεις για την υπεράσπιση της «ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της εργασίας».