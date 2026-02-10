Από τον Άγιο Πέτρο στη Wall Street: Το Βατικανό επενδύει σε «ευλογημένες» μετοχές

Μια κίνηση που λίγοι θα περίμεναν έρχεται από το Βατικανό, το οποίο κάνει επίσημα το βήμα προς τον κόσμο των αγορών. Η Τράπεζα του Βατικανού παρουσίασε δύο νέους χρηματιστηριακούς δείκτες μετοχών βασισμένους σε επιχειρήσεις που, όπως υποστηρίζει, ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δείκτες δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον διεθνή οίκο Morningstar και φέρουν την ονομασία Morningstar IOR Catholic Principles, ένα όνομα που αποτυπώνει τον στόχο τους, δηλαδή επενδύσεις με «ηθικό φίλτρο».

Με την ευλογία του Πάπα και της Morningstar

Η Αγία Έδρα και η Morningstar, επέλεξε το «καλάθι μετοχών» από εταιρείες που δεν ασχολούνται απλώς με το κέρδος, αλλά σέβονται το περιβάλλον, την κοινωνία και τις ανθρώπινες αξίες, όπως τις ορίζει η Εκκλησία.

Στην πράξη, κάθε δείκτης περιλαμβάνει 50 μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, από την τεχνολογία μέχρι τις τηλεπικοινωνίες.

Στη λίστα με τις «άγιες» μετοχές θα βρει κανείς ονόματα-φωτιά όπως:

Meta (Facebook/Instagram) και Amazon στις ΗΠΑ

Deutsche Telekom, SAP και ASML, στην Ευρώπη

Γιατί τώρα;

Δεν είναι μυστικό ότι η Τράπεζα του Βατικανού είχε ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από σκάνδαλα που δεν θύμιζαν σε τίποτα... παράδεισο. Τα τελευταία χρόνια, το Ινστιτούτο για τα Έργα της Θρησκείας (IOR) προσπαθεί να αφήσει πίσω του το βαρύ παρελθόν σκανδάλων και κακοδιαχείρισης, μέσα από μεταρρυθμίσεις που είχε εγκρίνει και ο Πάπας Φραγκίσκος.

Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακές επενδύσεις τύπου ESG χάνουν έδαφος διεθνώς, με αρκετά κεφάλαια να αποσύρονται. Το Βατικανό φαίνεται να ποντάρει σε μια εναλλακτική προσέγγιση: επενδύσεις που δεν βασίζονται μόνο σε αριθμούς, αλλά και σε αξίες.

Βέβαια, ο χώρος δεν είναι εντελώς καινούργιος. Στις ΗΠΑ λειτουργούν ήδη επενδυτικά προϊόντα με καθολικό προσανατολισμό, όπως ο S&P 500 Catholic Values Index, αλλά και τα Ave Maria Mutual Funds, που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια δολάρια.