Όταν ο Χριστόδουλος έλεγε ότι η 13η Φεβρουαρίου είναι η Ημέρα των Ερωτευμένων

Η 14η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Ημέρα των Ερωτευμένων, με την Ελλάδα να συμμετέχει εδώ και χρόνια στον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από τη συγκεκριμένη γιορτή, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τους δικούς της Αγίους που συνδέονται με την αγάπη και τη συζυγική πίστη.

Πέρα από τον Άγιο Υάκινθο, τον οποίο αρκετοί θεωρούν προστάτη της αγάπης και του έρωτα, στην Ορθοδοξία ξεχωρίζει και το ζευγάρι των Αποστόλων Ακύλα και Πρίσκιλλας, των οποίων η μνήμη τιμάται στις 13 Φεβρουαρίου. Οι δύο Άγιοι θεωρούνται προστάτες των αγαπημένων και πιστών συζύγων.

Μάλιστα, πριν από αρκετά χρόνια, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε προτείνει τα ελληνορθόδοξα ζευγάρια να γιορτάζουν την αγάπη τους στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης των Ακύλα και Πρίσκιλλας, αντί για τις 14 του μήνα. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ωστόσο δεν υιοθετήθηκε τελικά.

Ποιοι ήταν οι Ακύλας και Πρίσκιλλα

Οι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων με καταγωγή από τον Πόντο. Κατά τον διωγμό των Ιουδαίων από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Ρώμη, όπου διέμεναν, και να μεταβούν στην Κόρινθο. Η κοινή πορεία ζωής και πίστης τους τούς ανέδειξε σε σύμβολα συζυγικής αφοσίωσης και αγάπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Βαλεντίνος δεν περιλαμβάνεται στο ορθόδοξο εορτολόγιο, με την Εκκλησία να επισημαίνει πως διαθέτει τις δικές της μορφές που εκφράζουν το ιδεώδες της αγάπης.