Δευτέρα Παρουσία: Ρεκόρ πονταρισμάτων για την επιστροφή του Ιησού πριν το 2027

Μια πρωτόγνωρη δημοσιογραφική «δημοσκόπηση» φέρνει στο επίκεντρο των συζητήσεων το πιο θρησκευτικό από όλα τα ερωτήματα: θα επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός πριν από το 2027; Σε μια διαδικτυακή αγορά προβλέψεων όπου οι άνθρωποι στοιχηματίζουν στο μέλλον, οι «πιθανότητες» για τη Δευτέρα Παρουσία έχουν προκαλέσει αναπάντεχη κινητικότητα και μερικές… οικονομικές απολαβές.

Τι συμβαίνει στην πλατφόρμα Polymarket

Σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα προβλέψεων (prediction market) με το όνομα Polymarket, έχει ανοίξει μια αγορά με το ερώτημα: Θα επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2026; Η αγορά αυτή «λύνει» σε Ναι ή Όχι με βάση το αν η Δευτέρα Παρουσία – όπως περιγράφεται στις χριστιανικές γραφές – συμβεί πριν από την προθεσμία.



Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η ένταση των πονταρισμάτων ανέβηκε απότομα: οι χρήστες τοποθέτησαν συνολικά σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια στην αγορά αυτή, με τις «πιθανότητες» για επιστροφή να αυξάνονται σε επίπεδα που δεν είχαν προβλεφθεί πριν.

Πώς «δουλεύει» αυτό το… στοίχημα

Η αγορά πρόβλεψης λειτουργεί σαν στοιχηματική αγορά:

«Ναι» σημαίνει πίστη ή προτίμηση ότι η Δευτέρα Παρουσία θα συμβεί έως τις 31/12/2026

«Όχι» σημαίνει ότι δεν θα συμβεί μέσα στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Ακόμη πιο περίεργο: το κόστος για να ποντάρει κανείς στο «Ναι» είναι μόλις 4,3 σεντ, ενώ για το «Όχι» φτάνει τα 95,9 σεντ – μια εντυπωσιακή και σχεδόν αντισυμβατική ψήφος αξίας στην αγορά.



Οι πιθανότητες για το ενδεχόμενο αυτό εκτοξεύτηκαν από μόλις 2,6% τον Δεκέμβριο, σε περίπου 4% πρόσφατα, μια αύξηση που χρηματοδοτήθηκε από τον όγκο των πονταρισμάτων.

Τι λένε οι συμμετέχοντες και η κοινωνία

Στα social media, η αυξημένη συμμετοχή σε αυτή την αγορά έχει προκαλέσει κάθε λογής σχόλια. Κάποιοι βλέπουν πίστη και ελπίδα, άλλοι απλά ποντάρουν στην πιθανότητα ενός θαύματος μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει γεμάτος κρίσεις. Ένα δημοφιλές μήνυμα στο διαδίκτυο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με την κατάσταση του κόσμου όπως είναι σήμερα, μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει».

Φυσικά, πρόκειται περισσότερο για μια αγορά μελλοντικών προβλέψεων παρά για θεολογική ή επιστημονική πρόβλεψη. Το ίδιο το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο (24:36) ξεκαθαρίζει ότι «κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα» για τη Δευτέρα Παρουσία.

Περί δημοσκοπήσεων και πραγματικότητας

Παραδοσιακές δημοσκοπήσεις για κοινωνικά ή πολιτικά θέματα μετράνε γνώμες και τάσεις· αυτή όμως η «αγορά πρόβλεψης» μετρά απλά πονταρίσματα στο μέλλον. Δεν είναι σοβαρή θρησκευτική πρόβλεψη και σίγουρα δεν έχει καμία θεολογική εξουσιοδότηση. Το μόνο που δείχνει είναι ότι ένα αξιοσημείωτο πλήθος ανθρώπων επιλέγει να στοιχηματίσει ένα σχετικά μεγάλο ποσό χρημάτων για ένα θέμα που κανείς δεν μπορεί πραγματικά να ξέρει πότε ή αν θα συμβεί.