Οικουμενικό Πατριαρχείο: Αγιοκατάταξη για τον πνευματικό του Αγίου Παϊσίου

Στην επίσημη αναγραφή δύο νέων μορφών στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας προχώρησε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η Μητέρα Εκκλησία επικύρωσε ομόφωνα την αγιοκατάταξη δύο οσιακών μορφών του Αγίου Όρους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της η Ιερά Σύνοδος εξέτασε τα στοιχεία της βιοτής και της προσφοράς των δύο Αγιορειτών πατέρων, αποφασίζοντας την κατάταξή τους στις δέλτα των Αγίων. Η απόφαση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του χριστεπώνυμου πληρώματος, καθώς και οι δύο μορφές τιμώνται εδώ και δεκαετίες για την ασκητικότητα και τα πνευματικά τους χαρίσματα.

Ο Παπά-Τύχων: Ο πνευματικός οδηγός του Αγίου Παϊσίου

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η αγιοκατάταξη του Ιερομονάχου Τύχωνος, ο οποίος ασκήτεψε στο Ιερό Σταυρονικητιανό Κελί του Τιμίου Σταυρού στην περιοχή Καψάλα του Αγίου Όρους. Ο Παπά-Τύχων υπήρξε ο πνευματικός πατέρας και καθοδηγητής του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, με τον τελευταίο να αναφέρεται συχνά με δέος στην αγιότητα και την αυστηρή ασκητική ζωή του γέροντά του.

Ο Όσιος Γεώργιος Χατζη-Γεώργης ο εκ Καππαδοκίας

Παράλληλα, η Σύνοδος προχώρησε στην αγιοκατάταξη του μοναχού Γεωργίου Χατζη-Γεώργη. Με καταγωγή από την Καππαδοκία, ο Όσιος Γεώργιος συνέδεσε τη ζωή του με το Άγιο Όρος, ενώ η επίγεια διαδρομή του ολοκληρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εκοιμήθη. Η μορφή του παραμένει σύμβολο της πνευματικής σύνδεσης μεταξύ των αλησμόνητων πατρίδων και του Άθωνα.