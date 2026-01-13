Η αγιοκατάταξη του Γέροντα Παϊσίου – Ο σύγχρονος Άγιος που μίλησε στην καρδιά του κόσμου

Σαν σήμερα, 13 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την αγιοκατάταξη του Γέροντα Παϊσίου, ενός από τους πιο αγαπητούς και αναγνωρίσιμους σύγχρονους Αγίους. Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2015 δεν αιφνιδίασε κανέναν. Αντίθετα, επιβεβαίωσε κάτι που για χιλιάδες πιστούς ήταν ήδη βεβαιότητα: ότι ο Παΐσιος είχε αφήσει βαθύ πνευματικό αποτύπωμα πολύ πριν αναγνωριστεί επίσημα ως Άγιος.

Από τα Φάρασα της Καππαδοκίας στον δρόμο της προσφυγιάς

Ο Άγιος Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης, γεννήθηκε το 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και βαπτίστηκε από τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. Λίγο αργότερα, η οικογένειά του βίωσε τον ξεριζωμό της ανταλλαγής πληθυσμών και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Η εμπειρία της προσφυγιάς, της φτώχειας και της ανασφάλειας σφράγισε τον χαρακτήρα του και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ευαισθησία και την κατανόησή του απέναντι στον ανθρώπινο πόνο.

Η επιλογή του μοναχισμού και το Άγιον Όρος

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, όπου υπηρέτησε ως ασυρματιστής, ο Αρσένιος ακολούθησε τον δρόμο του μοναχισμού. Το Άγιον Όρος έγινε ο τόπος της απόλυτης αφιέρωσης και της πνευματικής του άσκησης. Σταδιακά, το κελί της Παναγούδας, κοντά στη Μονή Κουτλουμουσίου, μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς. Εκεί συνέρρεαν άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής διαδρομής, αναζητώντας μια κουβέντα, μια συμβουλή ή απλώς μια σιωπηλή παρουσία που να τους ακούσει.

Λόγος απλός, κοφτός και χωρίς ωραιοποιήσεις

Η φήμη του Γέροντα Παϊσίου εξαπλώθηκε όχι τόσο λόγω των εντυπωσιακών θαυμάτων του, αλλά χάρη στον αυθεντικό και άμεσο λόγο του. Μιλούσε απλά, συχνά με χιούμορ, αλλά και με αυστηρότητα όταν θεωρούσε ότι ο συνομιλητής του χρειαζόταν αφύπνιση. Δεν ωραιοποιούσε καταστάσεις και δεν χάιδευε αυτιά. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους, με αγάπη αλλά χωρίς εκπτώσεις, γι’ αυτό και τα λόγια του εξακολουθούν να βρίσκουν απήχηση μέχρι σήμερα.

Η αγιοκατάταξη και η 13η Ιανουαρίου

Η αγιοκατάταξη του Αγίου Παϊσίου πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2015, 21 χρόνια μετά την κοίμησή του στις 12 Ιουλίου του 1994, ημέρα που τιμάται και η μνήμη του. Για πολλούς πιστούς, η επίσημη αναγνώριση απλώς επικύρωσε μια βιωματική εμπειρία, που είχε ήδη διαμορφωθεί μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, διδαχές και περιστατικά πνευματικής παρηγοριάς.

Γιατί ο Άγιος Παΐσιος παραμένει επίκαιρος

Σήμερα, ο Άγιος Παΐσιος συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει, ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές. Τα βιβλία με τις διδαχές του διαβάζονται ευρέως, ενώ αφιερώματα και τηλεοπτικές παραγωγές αναδεικνύουν ξανά τον λόγο και το έργο του. Σε μια εποχή θορύβου, αβεβαιότητας και επιφανειακών απαντήσεων, ο Παΐσιος πρότεινε κάτι ριζικά απλό αλλά δύσκολο: σιωπή, αυτογνωσία και αγάπη χωρίς όρους.

Μια επέτειος με διαχρονικό μήνυμα

Η 13η Ιανουαρίου δεν είναι απλώς μια θρησκευτική επέτειος. Είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμη και στη σύγχρονη εποχή μπορούν να αναδειχθούν πρόσωπα που λειτουργούν ως ηθική και πνευματική πυξίδα. Ο Άγιος Παΐσιος μίλησε πρώτα για τον άνθρωπο και μετά για όλα τα άλλα. Και ίσως γι’ αυτό παραμένει τόσο επίκαιρος όσο και η ανάγκη για ουσία, αλήθεια και εσωτερική γαλήνη.