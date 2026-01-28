Εκκλησία της Κρήτης: Εξελέγησαν οι δύο νέοι Μητροπολίτες σε Χανιά και Σπήλι

Τέλος σε μια πολύμηνη εκκρεμότητα για την Εκκλησία της Κρήτης έβαλε η εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cretalive.gr.

Η εκλογή του Τίτου Ταμπακάκη ήταν ομόφωνη, ενώ ο Ιωακείμ Καρανδινός εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία 8 προς 1.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σήμαναν οι καμπάνες του Μητροπολιτικού Ναού, ενώ το πλήθος πιστών και κληρικών που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο αναφώνησε «Άξιοι – Άξιοι».

Υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία συμμετείχαν τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία, αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και τον Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο, τους δύο ιεράρχες που απέστειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο νησί.

