Ηράκλειο: «Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;» - Κύμα συμπαράστασης στα οχτώ αδερφάκια

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες, ακόμα και από το εξωτερικό, επικοινωνούν και με το Cretalive, τις τελευταίες ώρες, ρωτώντας πώς μπορούν να βοηθήσουν τα οκτώ αδερφάκια που βιώνουν ένα ιδιαίτερα σκληρό οικογενειακό δράμα. Όπως γράψαμε, πρόκειται για παιδιά ηλικίας από 3 έως 15 ετών, τα οποία από το απόγευμα της Δευτέρας φιλοξενούνται, με εισαγγελική παραγγελία, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έως ότου ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μέλλον τους.

Συγκλονιστική η ανταπόκριση των πολιτών για τα οχτώ αδερφάκια.