Το κρυμμένο καθολικό παρελθόν της Κέρκυρας πίσω από μια σιδερένια καγκελόπορτα

Κατηφορίζοντας την οδό Νικηφόρου Θεοτόκη, στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, ο αριθμός 96 δεν τραβά εύκολα το βλέμμα. Κι όμως, πίσω από μια βαριά, περίτεχνη σιδερένια καγκελόπορτα και μια πέτρινη σκάλα, αποκαλύπτεται ένα κομμάτι της πόλης που λίγοι γνωρίζουν.



Πρόκειται για έναν χώρο με βαθιές ρίζες στο καθολικό παρελθόν του νησιού. Ένα παλιό θρησκευτικό κέντρο, που σήμερα στεγάζει το Ε΄ Δημοτικό Σχολείο, αλλά συνεχίζει σιωπηλά να αφηγείται την ιστορία του. Έναν τόπο-μάρτυρα μιας Κέρκυρας που υπήρξε σταυροδρόμι λαών, δογμάτων και πολιτισμών.



Από τον 14ο αιώνα, ο Ναός και η πρώην Ιερά Μονή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης συγκαταλέγονται στα παλαιότερα μοναστηριακά συγκροτήματα του νησιού. Χώρος λατρείας, παιδείας και τέχνης, στέκει μέχρι σήμερα δίπλα στον ιστορικό Ναό του Αγίου Αντωνίου των Ορθοδόξων, θυμίζοντας ότι η συνύπαρξη δεν ήταν πάντα θεωρία, αλλά καθημερινή πράξη.



Παρά τις λεηλασίες και τους βομβαρδισμούς που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, ο ναός εξακολουθεί να υπάρχει. Όχι απλώς ως μνημείο, αλλά ως ζωντανή μνήμη που συνεχίζει να προσφέρει και να συνομιλεί με την κοινωνία της Κέρκυρας έστω κι αν το κάνει χαμηλόφωνα.

