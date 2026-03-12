ΗΠΑ: Επίθεση με δυο τραυματίες σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Νεκρός ο δράστης της επίθεσης

Ακόμα ένα περιστατικό βίας σε χώρο εκπαίδευσης συγκλόνισε τις ΗΠΑ. Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πανεπιστήμιο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ανεστάλη κάθε δραστηριότητα στην πανεπιστημιούπολη. Στο ODU οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε 24.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

🚨 BREAKING: Police are responding to an active threat on the campus of Old Dominion University in Norfolk, Virginia. Initial reports suggest three victims so far.



pic.twitter.com/uc3UGeFoQQ — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα.