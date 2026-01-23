Ο Κάρνεϊ απαντά στον Τραμπ: Ο Καναδάς δεν ζει χάρη στις ΗΠΑ - Ευημερεί επειδή είμαστε Καναδοί

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κάλεσε σε εθνική ενότητα στην πρώτη του ομιλία στην πατρίδα του, μετά την αίσθηση που προκάλεσε η ομιλία του στο Νταβός με την προειδοποίησή του για «ρήξη» στη μεταπολεμική διεθνή τάξη.

Ακολουθεί το βίντεο με την ομιλία του (από το 09:45 και μετά):

Σε δηλώσεις του προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να προχωρήσει γρήγορα στην εφαρμογή «φιλόδοξων» σχεδίων για την ενίσχυση της οικονομίας. Άσκησε επίσης έντονη κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε στην ομιλία του στο Νταβός ότι «ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 4ο λεπτό και μετά:

Ο Κάρνεϊ σημείωσε ότι ο Καναδάς και οι ΗΠΑ «έχουν χτίσει μια αξιοσημείωτη συνεργασία» εδώ και πολλές δεκαετίες. Αλλά έσπευσε να διευκρινίσει: «Ο Καναδάς δεν ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς ευημερεί επειδή είμαστε Καναδοί».

Υποσχέθηκε, δε, να αγωνιστεί για τις καναδικές αξίες σε έναν «διχασμένο» κόσμο. «Υπάρχουν μεγάλες περίοδοι στην ιστορία κατά τις οποίες αυτές οι αξίες μπορούν να ευημερήσουν», είπε. «Η δική μας δεν είναι μία από αυτές».



Η ομιλία του Μαρκ Κάρνεϊ βασίζεται σε θέματα που ο ίδιος ανέφερε και στο Νταβός, όπου προειδοποίησε ότι η παλιά διεθνής τάξη που βασιζόταν σε κανόνες «δεν θα επιστρέψει» και προέτρεψε άλλες «μεσαίες δυνάμεις» να απορρίψουν τον οικονομικό εξαναγκασμό από «μεγαλύτερες δυνάμεις».



Δεν ανέφερε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά είπε ότι η «συμφωνία» που περιελάμβανε την αμερικανική ηγεμονία δεν λειτουργεί πλέον.

Η ομιλία του Κάρνεϊ στο Νταβός έτυχε θετικής υποδοχής στον Καναδά και στο εξωτερικό. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τις σχέσεις του Καναδά με την κυβέρνηση Τραμπ.



Ο Καναδάς δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και σύντομα θα ξεκινήσει επαναδιαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς για τη USMCA, τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής – μια συμφωνία που ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «άσχετη» με τις ΗΠΑ.



Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ κατηγόρησε τον Καναδά ότι είναι «αλαζονικός» και δήλωσε ότι ο Κάρνεϊ προσπαθεί να ικανοποιήσει το εγχώριο κοινό υιοθετώντας μια αντι-αμερικανική στάση. «Αυτό είναι πολιτικό μάρκετινγκ», δήλωσε ο Λούτνικ σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Πρόσθεσε ότι ο Καναδάς έχει «τη δεύτερη καλύτερη συμφωνία» με τις ΗΠΑ λόγω της USMCA, η οποία έχει διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Στον Καναδά, η αντιπολίτευση πίεσε τον πρωθυπουργό να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά την ομιλία του στο Νταβός. «Ο Μαρκ Κάρνεϊ δεν μπορεί απλά να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να περιμένει, όπως έκανε το περασμένο έτος», δήλωσε συντηρητική βουλευτής.



Ο Κάρνεϊ αναγνώρισε στην ομιλία του ότι η κυβέρνησή του πρέπει να δράσει γρήγορα για να λύσει τα επείγοντα οικονομικά ζητήματα. «Τώρα πρέπει να δράσουμε, με δίκαιο τρόπο», δήλωσε, παρουσιάζοντας το σχέδιό του για την κατάργηση των εγχώριων εμποδίων στο εμπόριο, την επίσπευση σημαντικών έργων και την εξασφάλιση εμπορικών συμφωνιών με συμμάχους εκτός των ΗΠΑ.



Η ομιλία έρχεται μετά από ένα οκταήμερο ταξίδι που περιλάμβανε στάσεις στο Κατάρ και την Κίνα, όπου ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι εξασφάλισε συμφωνίες για τη μείωση των δασμών και την ενίσχυση των επενδύσεων στον Καναδά.



Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ίδιος έχει θετική εικόνα στους πολίτες με το 47% να δηλώνει ότι εγκρίνει την κυβέρνησή του.

