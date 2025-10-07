Τραμπ: «Μας γ@@@νε ο Καναδάς και η Ευρώπη με τους δασμούς»

Αίσθηση προκάλεσε η ασυνήθιστη για αρχηγό κράτους γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Ο Καναδός πρωθυπουργός επισκέπτεται την Ουάσιγκτον εν μέσω του εμπορικού και δασμολογικού πολέμου που έχει κηρύξει από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, εν μέσω της αντιπαράθεσης για τους δασμούς, δήλωσε κοιτώντας τον Καναδό ομόλογό του: «Μας γ@@@νε με τους δασμούς, όχι μόνο ο Καναδάς. Δείτε τους Ευρωπαίους τι έκαναν τόσα χρόνια. Δεν έφταιγαν αυτοί. Έφταιγε η κυβέρνησή μας που το ανέχονταν. Τώρα τα πράγματα έγιναν πιο δίκαια.»

Η συνάντηση, για την οποία οι προσδοκίες ήταν ήδη χαμηλές, ξεκίνησε σε ηλεκτρισμένο κλίμα, καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά βρίσκονται σε ευθεία αντιπαράθεση από την πρώτη στιγμή της επανόδου Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με βασική αιτία τους δασμούς και το εμπορικό ισοζύγιο.

Η «ανταλλαγή» για τους δασμούς και η δυσχερής θέση του Καναδά

Ο Καναδάς βρίσκεται σε δυσμενή θέση, καθώς είναι η μόνη χώρα των G7 που δεν έχει συμφωνία με τους Αμερικανούς για τους δασμούς, με τον Τραμπ να τους έχει επιβάλει 35% δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα καναδικά προϊόντα.

Σε ερώτηση για το πώς θα μειώσει τους δασμούς, ο Τραμπ απέφυγε την άμεση απάντηση: «Θα τα πούμε αργότερα αυτά, θα μιλήσουμε σίγουρα για δασμούς». Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη για συνεργασία:

«Γεωγραφικά είμαστε κοντά με τον Καναδά. Θέλουμε συνεργασία στο εμπόριο, δεν είμαστε όπως άλλες χώρες που είμαστε μακριά. Εμείς δίνουμε τα πάντα στον Καναδά. [...] Θα κάνουμε υποχωρήσεις. Ειδικά στον χάλυβα συνεχίζουμε να εισάγουμε, αλλά πρέπει να πληρωθούν δασμοί».

Ο Καναδός Πρωθυπουργός, εμφανώς πιο διπλωματικός, τόνισε: «Είμαστε οι δεύτεροι μεγαλύτεροι εμπορικοί σύμμαχοι με τις ΗΠΑ» και από τους μεγαλύτερους επενδυτές. «Υπάρχουν σημεία που ανταγωνιζόμαστε με τις ΗΠΑ. Θα εστιάσουμε σε αυτά. Θα φτάσουμε σε μια καλή συμφωνία και για τους δυο μας».

Τρολάρισμα, Μέση Ανατολή και «ασφαλής» Ουάσιγκτον

Όπως συνηθίζει, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τη συνάντηση για να αναφερθεί σε μια σειρά από άλλα, μη σχετιζόμενα, θέματα. Τρόλαρε για άλλη μια φορά για την προσάρτηση του Καναδά στις ΗΠΑ.

Όπως συνηθίζει, ακόμα και σε επισκέψεις ξένων ηγετών ο Τραμπ σχολίασε και την εσωτερική επικαιρότητα. Χαρακτήρισε τον Μπάιντεν ως «τον χειρότερο πρόεδρο που είχαμε» και επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς για την απειλή κλειστής κυβέρνησης, λέγοντας πως «είναι σαν επίθεση καμικάζι. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Έχασαν τις εκλογές».

Ασφάλεια πόλεων

Επικρίνοντας τον δήμαρχο του Σικάγο ως «απαίσιο», στράφηκε στον Καναδό ομόλογό του. «Δείτε τι έκανα στην Ουάσιγκτον. Είναι πλέον ένα ασφαλές μέρος. Πριν από εμένα ερχόσουν και θα σε πυροβολούσαν... τώρα μπορείς να πας με την οικογένειά σου για φαγητό και να αισθάνεσαι ασφάλεια» είπε.

Στο θέμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του: «Θα έχουμε σύντομα ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ήδη μια ομάδα εκεί (εννοεί στο Κάιρο), στέλνουμε και δεύτερη».

Εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Πούτιν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «πιο δύσκολη και από τη Μέση Ανατολή», ενώ χαρακτήρισε «τρελό» τον αριθμό των 8.000 στρατιωτών που σκοτώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ενδεικτικό της αρχικής ατμόσφαιρας ήταν ότι δεν υπήρξε καμία δήλωση κατά την είσοδο των δύο ηγετών, ούτε καν για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς.