«Φυλακή στους Δημοκρατικούς»: Η νέα «βόμβα» Τραμπ – Ζητά σύλληψη δημάρχου και κυβερνήτη

Νέα πολιτική «βόμβα» έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε ευθέως τη φυλάκιση δύο κορυφαίων Δημοκρατικών αντιπάλων του: του Δημάρχου του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, και του Κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ.

Η πρωτοφανής απαίτηση του πρώην Προέδρου έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των τοπικών Δημοκρατικών ηγετών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στους δρόμους του Σικάγο – κίνηση στην οποία αντιτίθενται σθεναρά οι τοπικές αρχές.

Η Κατηγορία για τους ICE και η «αποτυχία προστασίας»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να εξαπολύσει τα πυρά του, κατηγορώντας ευθέως τους δύο Δημοκρατικούς αξιωματούχους ότι «απέτυχαν να προστατεύσουν» τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), οι οποίοι επιχειρούν στην πόλη του Σικάγο.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να βρίσκεται στη φυλακή επειδή απέτυχε να προστατεύσει τους Υπαλλήλους της ICE! Ομοίως και ο Κυβερνήτης Πρίτσκερ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Αυτή η απαίτηση για τη φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται από τον Τραμπ, ο οποίος από την είσοδό του στην πολιτική το 2015 έχει συχνά ζητήσει τη δίωξη αντιπάλων. Ωστόσο, η κλήση αυτή έρχεται τη στιγμή που ο πρώην Διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ (άλλος ένας σφοδρός επικριτής του Τραμπ), καλείται στο δικαστήριο για ποινικές κατηγορίες που έχουν χαρακτηριστεί ως «αβάσιμες».

Ανάπτυξη στρατευμάτων εν μέσω αντιδράσεων

Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα λόγω της προετοιμασίας για την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς του Τέξας σε εγκατάσταση του Στρατού έξω από το Σικάγο. Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Κυβερνήτη Πρίτσκερ, του Δημάρχου Τζόνσον και άλλων Δημοκρατικών ηγετών.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη διατάξει την ανάπτυξη στρατευμάτων σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσιγκτον, αψηφά την αντίθεση των τοπικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί τους για «ανομία και βία» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Ο στόχος μου είναι πολύ απλός. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», δήλωσε μέσω των social media.

Πρίτσκερ: «υποδαυλίζει τη βία»

Από την πλευρά του, ο Κυβερνήτης Πρίτσκερ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «προσπαθεί να υποδαυλίσει τη βία» προκειμένου να δικαιολογήσει περαιτέρω στρατιωτικοποίηση. Ο Πρίτσκερ έχει καταθέσει αγωγή για να σταματήσει την ανάπτυξη των στρατευμάτων, αν και ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε, προς το παρόν, την προώθηση της ανάπτυξης στο Σικάγο (ενώ αντίστοιχη απόφαση δικαστή έχει μπλοκάρει την ανάπτυξη στο Πόρτλαντ).

Μάλιστα, η κλιμάκωση της ρητορικής δεν περιορίζεται μόνο στον Τραμπ, καθώς ο δεύτερος τη τάξει αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε στο Fox News ότι «αυτό που συμβαίνει τώρα στο Σικάγο είναι κυριολεκτικά εγχώρια τρομοκρατία».

Παρόλα αυτά, επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η βία μειώνεται σε πολλές πόλεις μετά την κορύφωση της περιόδου του COVID-19, ενώ οι διαμαρτυρίες για την πολιτική μετανάστευσης στο Σικάγο και το Πόρτλαντ ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικές και περιορισμένες σε μέγεθος.

Ο Τραμπ, πάντως, έχει απειλήσει ότι θα επικαλεστεί έναν αντι-εξεγερτικό νόμο για να παρακάμψει τυχόν δικαστικές εντολές που τον εμποδίζουν, μια νομοθεσία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Λος Άντζελες το 1992. Σημειώνεται ότι δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών αντιτίθεται στην ανάπτυξη στρατευμάτων χωρίς την ύπαρξη εξωτερικής απειλής.