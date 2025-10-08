«Πυρά» του Νομπελίστα Φυσικής Τζον Κλαρκ κατά Τραμπ για την επιστήμη - «Παραλύει την έρευνα»

Τον προβληματισμό του για τα σχέδια μεταμόρφωσης του πεδίου της επιστήμης από τον Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη ο 83χρονος Βρετανός ερευνητής Τζον Κλαρκ, ένας εκ των φετινών νικητών του Βραβείου Νόμπελ Φυσικής.

Συγκεκριμένα, ο Κλαρκ στάθηκε στις δραστικές περικοπές των χρηματοδοτήσεων που προορίζονταν για την έρευνα και απολύσεις επιστημόνων οι οποίοι εργάζονταν σε διάφορα ομοσπονδιακά όργανα. Όπως τόνισε ο Κλαρκ μιλώντας στο AFP, αυτές οι κινήσεις «εγείρουν σοβαρό πρόβλημα». «Αυτό θα παραλύσει μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας στις ΗΠΑ», προειδοποίησε προσθέτοντας πως γνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι ήδη είναι αντιμέτωποι με μεγάλες περικοπές των χρηματοδοτήσεών τους.

«Θα είναι καταστροφικό αν συνεχιστεί αυτό», επέμεινε ο Τζον Κλαρκ, που εργάζεται στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

«Αν υποθέσουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα αποχωρήσει τελικά, ενδέχεται να χρειαστεί μια δεκαετία για να επιστρέψουμε στο σημείο όπου βρισκόμασταν πριν από έξι μήνες», συνέχισε, προσθέτοντας πως πρόκειται για «τεράστιο πρόβλημα», «εντελώς ακατανόητο για οποιονδήποτε είναι επιστήμονας».

Η Αμερικανίδα Μέρι Μπράνκοου, που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής του 2025 τη Δευτέρα, επέμεινε κι αυτή στη σημασία που έχει η δημόσια χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα.

Ερωτηθέντες από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχοι της επιτροπής που απονέμει το βραβείο Νόμπελ εκτίμησαν πως, επιτιθέμενος στην επιστήμη, ο Ντόναλντ Τραμπ ρισκάρει η χώρα του να απολέσει την ηγετική θέση της στην παγκόσμια κατάταξη ως προς την επιστημονική έρευνα, κάτι που θα είχε αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.