Νόμπελ Ιατρικής: Τρεις οι νικητές για τις ανακαλύψεις τους για τα αυτοάνοσα νοσήματα

Η Mary E. Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi τιμώνται με Νόμπελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με «την περιφερική ανοσιακή ανοχή», δηλαδή τους μηχανισμούς με τους οποίους το σώμα αποτρέπει υπερβολικές ανοσολογικές αντιδράσεις.

Οι τρεις επιστήμονες έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων θεραπειών, μεταξύ άλλων για τον καρκίνο και τις αυτοάνοσες ασθένειες, ανέφερε η Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ. Κύρια συμβολή τους ήταν ότι αναγνώρισαν τα «ρυθμιστικά Τ-κύτταρα», τα οποία εμποδίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται σε υγιείς ιστούς.

«Οι ανακαλύψεις τους είχαν αποφασιστική σημασία προκειμένου να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα και γιατί δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Όλε Κέμπε.

Το βραβείο Φυσιολογίας-Ιατρικής είναι το πρώτο Νόμπελ που ανακοινώνεται. Ακολουθούν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου το Νόμπελ Φυσικής, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου το Χημείας, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου το Λογοτεχνίας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου το Ειρήνης και τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου το Νόμπελ Οικονομικών.

Ποιος απονέμει τα βραβεία Νόμπελ

Ο Νόμπελ επέλεξε τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών για την απονομή των βραβείων χημείας και φυσικής, τη Σουηδική Ακαδημία για τη λογοτεχνία, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Karolinska της Σουηδίας για τη φυσιολογία ή την ιατρική και το νορβηγικό κοινοβούλιο για την ειρήνη.

Δεν είναι γνωστό ακριβώς γιατί ο Νόμπελ επέλεξε τη Νορβηγία για την απονομή του βραβείου ειρήνης, αν και αυτό μπορεί να αντανακλά το γεγονός ότι η Νορβηγία και η Σουηδία ήταν συνδεδεμένες σε μια πολιτική ένωση την εποχή που συνέταξε τη διαθήκη του. Το 1968, όταν η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας γιόρταζε την 300ή επέτειό της, ίδρυσε το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών στη Μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ με μια δωρεά στο Ίδρυμα Νόμπελ. Το βραβείο απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που ισχύουν και για τα άλλα βραβεία.

Ποιος αποφασίζει

Για τα βραβεία αποφασίζει η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, η οποία αποτελείται από πέντε άτομα που διορίζονται από το Νορβηγικό κοινοβούλιο. Τα μέλη είναι συχνά συνταξιούχοι πολιτικοί, αλλά όχι πάντα. Η τρέχουσα επιτροπή διευθύνεται από τον επικεφαλής του νορβηγικού παραρτήματος της PEN International, μιας ομάδας που υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης. Ένα άλλο μέλος είναι ακαδημαϊκός. Όλοι προτείνονται από νορβηγικά πολιτικά κόμματα και οι διορισμοί τους αντικατοπτρίζουν την ισορροπία δυνάμεων στο νορβηγικό κοινοβούλιο.

Ποιος μπορεί να κερδίσει

Η σύντομη απάντηση είναι: όποιος ταιριάζει στην περιγραφή που ορίζεται στη διαθήκη του 1895 του Σουηδού βιομήχανου Άλφρεντ Νόμπελ. Σύμφωνα με αυτή, το βραβείο πρέπει να απονέμεται στο πρόσωπο «που έχει συμβάλει περισσότερο ή καλύτερα στην προώθηση της αδελφοσύνης μεταξύ των εθνών, στην κατάργηση ή μείωση των μόνιμων στρατών και στην ίδρυση και προώθηση των ειρηνευτικών συνόδων».



Η πιο περίπλοκη απάντηση είναι ότι το βραβείο «πρέπει να τοποθετηθεί στο τρέχον πλαίσιο», σύμφωνα με τον Kristian Berg Harpviken, γραμματέα της επιτροπής απονομής, ο οποίος προετοιμάζει το έργο για τον φορέα απονομής. Συμμετέχει στις συζητήσεις, αλλά δεν ψηφίζει. «Θα εξετάσουν την παγκόσμια κατάσταση, θα δουν τι συμβαίνει, ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις, ποια είναι τα κύρια προβλήματα, ποιες είναι οι πιο ελπιδοφόρες διαδικασίες που παρατηρούμε», δήλωσε στο Reuters. «Και οι διαδικασίες εδώ μπορεί να σημαίνουν οτιδήποτε, από μια συγκεκριμένη ειρηνευτική διαδικασία έως ένα νέο είδος διεθνούς συμφωνίας που βρίσκεται σε εξέλιξη ή που έχει πρόσφατα υιοθετηθεί».