Το «ελληνικό» επίθετο και η σύγχυση με τον νομπελίστα John Martinis

Πολύς λόγος έγινε τις τελευταίες ημέρες για την καταγωγή του νικητή του φετινού Νόμπελ Φυσικής, καθηγητή John M. Martinis, το επίθετο του οποίου, οδήγησε πολλούς να θεωρήσουν ότι είχε ελληνικές ρίζες.

Ειδικότερα, το Νόμπελ Φυσικής 2025 δόθηκε «για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα» και εκτός από τον John M. Martinis βραβεύθηκαν ο John Clarke από το Πανεπιστήμιο Μπέρκλι και ο Michel H. Devoret που εργάζεται τόσο στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα αλλά και στο Γέιλ.

Σύμφωνα με τη Σουηδική Ακαδημία, αναγνωρίστηκαν τα πειράματα που κατέδειξαν πώς η κβαντική διάνοιξη σηράγγων μπορεί να παρατηρηθεί σε μακροσκοπική κλίμακα, με τη συμμετοχή πολλών σωματιδίων.

Οι φετινοί νικητές του Νόμπελ Φυσικής / Φωτ.: Reuters

Οι John Clarke, Michel Devoret και John Martinis χρησιμοποίησαν μια σειρά πειραμάτων για να αποδείξουν ότι οι παράξενες ιδιότητες του κβαντικού κόσμου μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες σε ένα σύστημα αρκετά μεγάλο για να κρατηθεί στο χέρι.

Επιστρέφοντας όμως στον «Έλληνα» John Martinis, κάνοντας μία έρευνα στο βιογραφικό του, βρήκαμε πως ο 67χρονος σήμερα επιστήμονας γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1958, με την οικογένειά του να καταφεύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες ερχόμενη από την τότε Γιουγκοσλαβία.

Τη... λύση ήρθε τελικά να δώσει ο ίδιος ο νομπελίστας καθηγητής, ο οποίος μιλώντας στη «Ναυτεμπορική» ξεκαθάρισε τα πράγματα, τονίζοντας πως δεν έχει ελληνικές ρίζες.

«Λυπάμαι, αλλά η καταγωγή μου είναι κροατική. Ο πατέρας μου είναι από την Κόμιζα, στο νησί Βις, κοντά στην πόλη του Σπλιτ. Ωστόσο, μπορώ να φανταστώ ότι η προέλευση της οικογένειας θα μπορούσε να είναι σχεδόν από οπουδήποτε στη Μεσόγειο, αλλά αυτό θα είχε συμβεί πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο John Martinis.

Η αντίδραση του όταν έμαθε πως κέρδισε το Νόμπελ

Ο John Martinis σε συνέντευξη που παραχώρησε, ανέφερε πως το πρωί της 7ης Οκτωβρίου μόλις ξύπνησε έμαθε ότι είχε κερδίσει το φετινό βραβείο Νόμπελ.

«Είναι ένα πολύ ευχάριστο πρωινό θα μπορούσα να πω» ανέφερε αρχικά στην καθιερωμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Adam Smith, επικεφαλής για την ενημέρωση των νικητών των βραβείων Νόμπελ. «Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα για να είμαι ειλικρινής» προσέθεσε.

Στην ερώτηση για το πώς έμαθε για τη νίκη του, ο Martinis είπε γελώντας «Είναι πολύ αστεία ιστορία. Η γυναίκα μου διάβαζε το βιβλίο της στις 3 το πρωί. Εγώ είχα πέσει για ύπνο νωρίς. Ξαφνικά άρχισε να δέχεται κλήσεις ενώ βρισκόταν στο άλλο δωμάτιο. Επικοινώνησαν μαζί της και από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Τότε κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Ήταν όμως πολύ ευγενική μαζί μου, δεν με ξύπνησε για μερικές ώρες γιατί ήξερε ότι χρειάζομαι ύπνο. Έκανε στο σωστό. Εκείνη όμως δεν κοιμήθηκε καθόλου όλο το βράδυ».

«Ξύπνησα στις 5:30 το πρωί και κατά τις 6 έκαναν την εμφάνισή τους μερικοί δημοσιογράφοι στο σπίτι μου για να μου πάρουν συνέντευξη. Μετά από αυτό δέχτηκα κάμποσα τηλεφωνήματα και email. Είχε πλάκα» συνέχισε να αφηγείται ο φετινός νικητής.

Στη συζήτηση με τον Adam Smith, ο Martinis μίλησε επίσης για τον ενθουσιασμό που ένιωσε όταν έμαθε πώς να διερευνά προβλήματα με τους συναδέλφους του, John Clarke και Michel Devoret, πριν από τέσσερις δεκαετίες, και πώς αυτή η εμπειρία τον δίδαξε τι να στοχεύει όταν χτίζει εργαστήρια στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό τομέα.