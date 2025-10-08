Νόμπελ Φυσικής: Η αντίδραση του Έλληνα ομογενή νικητή - «Η γυναίκα μου το έμαθε, εγώ κοιμόμουν»

Μια ευχάριστη είδηση περίμενε τον Έλληνα ομογενή John Martinis το πρωί της 7ης Οκτωβρίου καθώς μόλις ξύπνησε έμαθε ότι είχε κερδίσει το φετινό βραβείο Νόμπελ.

«Είναι ένα πολύ ευχάριστο πρωινό θα μπορούσα να πω» ανέφερε αρχικά στην καθιερωμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Adam Smith, επικεφαλής για την ενημέρωση των νικητών των βραβείων Νόμπελ. «Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα για να είμαι ειλικρινής» προσέθεσε.

Στην ερώτηση για το πώς έμαθε για τη νίκη του, ο Martinis είπε γελώντας «Είναι πολύ αστεία ιστορία. η γυναίκα μου διάβαζε το βιβλίο της στις 3 το πρωί. Εγώ είχα πέσει για ύπνο νωρίς. Ξαφνικά άρχισε να δέχεται κλήσεις ενώ βρισκόταν στο άλλο δωμάτιο. Επικοινώνησαν μαζί της και από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Τότε κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Ήταν όμως πολύ ευγενική μαζί μου, δεν με ξύπνησε για μερικές ώρες γιατί ήξερε ότι χρειάζομαι ύπνο. Έκανε στο σωστό. Εκείνη όμως δεν κοιμήθηκε καθόλου όλο το βράδυ».

«Ξύπνησα στις 5:30 το πρωί και κατά τις 6 έκαναν την εμφάνισή τους μερικοί δημοσιογράφοι στο σπίτι μου για να μου πάρουν συνέντευξη. Μετά από αυτό δέχτηκα κάμποσα τηλεφωνήματα και email. Είχε πλάκα» συνέχισε να αφηγείται ο φετινός νικητής.

Στη συζήτηση με τον Adam Smith, ο Martinis μίλησε επίσης για τον ενθουσιασμό που ένιωσε όταν έμαθε πώς να διερευνά προβλήματα με τους συναδέλφους του, John Clarke και Michel Devoret, πριν από τέσσερις δεκαετίες, και πώς αυτή η εμπειρία τον δίδαξε τι να στοχεύει όταν χτίζει εργαστήρια στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό τομέα.

Γιατί βραβεύθηκαν

Σύμφωνα με την Σουηδική Ακαδημία, οι τρεις νικητές βραβεύθηκαν για τα πειράματα που κατέδειξαν πώς η κβαντική διάνοιξη σηράγγων μπορεί να παρατηρηθεί σε μακροσκοπική κλίμακα, με τη συμμετοχή πολλών σωματιδίων.

Οι John Clarke, Michel Devoret και John Martinis χρησιμοποίησαν μια σειρά πειραμάτων για να αποδείξουν ότι οι παράξενες ιδιότητες του κβαντικού κόσμου μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες σε ένα σύστημα αρκετά μεγάλο για να κρατηθεί στο χέρι.

Το υπεραγώγιμο ηλεκτρικό τους σύστημα μπορούσε να διασχίσει σήραγγα από τη μία κατάσταση στην άλλη, σαν να περνούσε κατευθείαν μέσα από έναν τοίχο. Έδειξαν επίσης ότι το σύστημα απορροφούσε και εξέπεμπε ενέργεια σε δόσεις συγκεκριμένων μεγεθών, ακριβώς όπως προέβλεπε η κβαντομηχανική.