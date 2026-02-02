Είναι η Αλμπέρτα του Καναδά το επόμενο «πεδίον δόξης λαμπρό» για τον Τραμπ;

Είναι το επόμενο «γήπεδο» του Τραμπ η Αλμπέρτα; Η καναδική επαρχία, εκτός από έδρα των αυτονομιστών που ζητούν εδώ και καιρό την διοργάνωση δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία τους από τον Καναδά είναι και μια περιοχή ευλογημένη με πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times της Πέμπτης, η κυβέρνηση Τραμπ είχε τουλάχιστον 3 μυστικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Αλμπέρτα από τον Απρίλιο του 2025, την ίδια περίοδο δηλαδή που ξεκίνησαν οι τριβές μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβας.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει διαμηνύσει εμφατικά πως αναμένει από την αμερικανική κυβέρνηση να σεβαστεί την κυριαρχία του Καναδά. ΄Εχει διαψεύσει, επίσης, κατηγορηματικά πως έχει συζητήσει ο,τιδήποτε περί ανεξαρτησίας στις συναντήσεις του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντέιβιντ ΄Εμπι, πρωθυπουργός της γειτονικής με την Αλμπέρτα Βρετανικής Κολομβίας, αντέδρασε στις αποκαλύψεις της βρετανικής εφημερίδας με ένα σχόλιο για τους συμπατριώτες του: «Υπάρχει μια παλιομοδίτικη λέξη όταν πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα και ζητάς βοήθεια για να διαλύσεις τον Καναδά: προδοσία!».

Η Αλμπέρτα παράγει περισσότερο από το 80% του πετρελαίου του Καναδά

Ενώ οι αυτονομιστές του δυτικού Καναδά παραμένουν μειονότητα σε εθνική κλίμακα, η επιρροή τους αυξάνεται. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos που δημοσιοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026, σχεδόν 3 στους 10 κατοίκους σε Αλμπέρτα και Κεμπέκ θα ψήφιζαν σήμερα υπέρ της απόσχισης της επαρχίας τους από τον Καναδά. Στην Αλμπέρτα, οι υποστηρικτές των αυτονομιστών καταγγέλλουν υπερβολική φορολογία, ενώ θεωρούν πως υποεκπροσωπούνται εντός της ομοσπονδίας στην οποία αισθάνονται πως καταπατώνται οι συντηρητικές αξίες τους από τις πιο φιλελεύθερες ανατολικές επαρχίες.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους, ωστόσο, βρίσκεται πρώτο και πάνω απ΄ όλα, το πετρέλαιο. Οι πολίτες καταγγέλλουν τις ομοσπονδιακές πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τις οποίες θεωρούν βλαπτικές για την ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, τον πλέον κερδοφόρο κλάδο της οικονομίας της χώρας. Μόνο η Αλμπέρτα κατέχει το 97% των αποθεμάτων του πετρελαίου ολόκληρου του Καναδά και περισσότερο από το 80% της εθνικής παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία του Energy Fact Book για το 2024-2025. Ένα πλαίσιο στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα θα έστρεφε το ενδιαφέρον του.

Οι Financial Times αναφέρουν πως οι αυτονομιστές επιθυμούν νέα συνάντηση με εκπροσώπους του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Φέρεται να επιδιώκουν ένα δάνειο ύψους 500 δις$ για την χρηματοδότηση της επαρχίας τους σε περίπτωση που ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους εγκριθεί. Η εφημερίδα φιλοξενεί και δήλωση του Τζεφ Ραθ, νομικού εκπροσώπου του Alberta Prosperity Project (Σ.σ Σχέδιο για την Ευημερία της Αλμπέρτα): «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένες με την ιδέα μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης Αλμπέρτα».

«Καμία στήριξη, καμία δέσμευση» από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε, παρ΄ όλ΄ αυτά, να αμβλύνει τις εντυπώσεις. Δήλωση του εκπροσώπου του που αναφέρεται στο δημοσίευμα ρίχνει τους τόνους: «Εκπρόσωποι της αμερικανικής διοίκησης συναντώνται με πολλούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Δεν έχει ανακοινωθεί καμία στήριξη ή άλλες δεσμεύσεις εκ μέρους μας». Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του Σκοτ Μπέσεντ, το υπουργείο Οικονομικών ούτε στήριξε ούτε εναντιώθηκε στο αυτονομιστικό κίνημα στον Καναδά. Θεωρεί, ωστόσο, πως ο Μαρκ Κάρνεϊ εξυπηρετεί μια προσωπική ατζέντα σε βάρος της Αλμπέρτα, ιδιαίτερα με βάση παλαιότερες δεσμεύσεις του αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και το πετρέλαιο.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να πυροδοτήσει ξανά έναν εμπορικό πόλεμο. Την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες μετά από την ομιλία Κάρνεϊ στο Νταβός όπου ο Καναδός έκανε λόγο για «ρήξη» στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων με ευθύνη της Ουάσινγκτον, ο Τραμπ τον απείλησε με 100% δασμούς εάν καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα.

«Εάν ο Κάρνεϊ νομίζει ότι θα κάνει τον Καναδά λιμάνι διαμετακόμισης για να στέλνει η Κίνα τα προϊόντα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει ένα τεράστιο λάθος», έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social.

* Επιμέλεια Βασιλική Κουκίου