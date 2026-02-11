Τραμπ και Νετανιάχου: 3 ώρες στον Λευκό Οίκο χωρίς κοινές δηλώσεις για το Ιράν

Στις 18:00 ώρα Ελλάδος (11/2) ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και το ενδεχόμενο περαιτέρω αμερικανικής εμπλοκής στην περιοχή. Η συνάντηση διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποχώρησε λίγο αργότερα από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου κάτι που θεωρείται ασυνήθιστο για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει να προβαίνει σε δηλώσεις μετά από υψηλού επιπέδου επαφές.

Δεν τα βρίσκουν στο Ιράν, οι θέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ

Το Ισραήλ επιμένει στη θέση για ένα πλήρως αποστρατιωτικοποιημένο Ιράν, χωρίς πυρηνικές και στρατιωτικές δυνατότητες. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να επιδιώκουν την πλήρη κατάρρευση του ιρανικού κράτους, αλλά μια πολιτική αλλαγή στο εσωτερικό της χώρας, με αποδυνάμωση των μουλάδων. Στην Ουάσινγκτον εκτιμάται ότι εάν οι Φρουροί της Επανάστασης χάσουν τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων, το καθεστώς θα βρεθεί υπό ισχυρή εσωτερική πίεση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε στείλει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη: «Συμφωνία ή πολύ σκληρά μέτρα», αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Νετανιάχου ζήτησε την υιοθέτηση πολιτικής «μέγιστης πίεσης» απέναντι στο Ιράν. Το κατά πόσο οι δύο πλευρές θα ευθυγραμμιστούν πλήρως στη στρατηγική τους αναμένεται να κρίνει εάν η επόμενη φάση θα είναι αυτή της διπλωματικής συμφωνίας ή μιας νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε:

«Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ και διάφορους εκπροσώπους του. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, η εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας συνεχίζεται. Δεν ελήφθη κάποια οριστική απόφαση, πέραν του ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Αν αυτό καταστεί δυνατό, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό ότι αυτή θα είναι η προτίμησή μου. Αν όχι, θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Την προηγούμενη φορά το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν προτιμότερο να μην προχωρήσει σε συμφωνία και δέχθηκε το ‘Midnight Hammer’ — κάτι που δεν λειτούργησε καλά για εκείνους. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι. Επιπλέον, συζητήσαμε τη σημαντική πρόοδο που σημειώνεται στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα. Υπάρχει πραγματικά ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

Η απουσία κοινών δηλώσεων και η έμφαση του Αμερικανού Προέδρου στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αφήνουν ανοιχτό το τοπίο ως προς τις επόμενες κινήσεις Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ.