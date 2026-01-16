Το «ευχαριστώ» του Τραμπ στο Ιράν: Ακύρωσαν όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις

O Ντόναλντ Τραμπ «ευχαρίστησε» σήμερα την ιρανική κυβέρνηση που ακύρωσε «όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις δι' απαγχονισμού» διαδηλωτών, αφού απείλησε την Τεχεράνη με «σοβαρές επιπτώσεις» εάν συνεχιζόταν η καταστολή των διαδηλώσεων.

«Σέβομαι πολύ το γεγονός πως όλες οι προβλεπόμενες εκτελέσεις δι' απαγχονισμού, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (περισσότερες από 800), ματαιώθηκαν από τους ηγέτες του Ιράν. Ευχαριστώ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αυτό είχε έναν μεγάλο αντίκτυπο», δήλωσε κατόπιν σε μια συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τουλάχιστον 1.500 καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025, σύμφωνα με έναν απολογισμό που είχε δημοσιεύσει στις αρχές Ιανουαρίου η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία είχε επισημάνει πως επρόκειτο για τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων σε ετήσια βάση που είχε καταγράψει η οργάνωση τα τελευταία 35 έτη.

«Κανείς δεν με έπεισε. Πείστηκα από μόνος μου», απάντησε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία δημοσιογράφο, που τον ρώτησε εάν αξιωματούχοι αραβικών χωρών και του Ισραήλ τον απέτρεψαν να πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με Νετανιάχου

Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο την κατάσταση στο Ιράν. Πρόκειται για τη δεύτερη συνομιλία των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των εξελίξεων.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να εξετάζει διαφορετικά σενάρια για την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τόσο το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης όσο και η επιλογή της διπλωματικής οδού, σε ένα περιβάλλον όπου το ιρανικό καθεστώς δοκιμάζεται από εκτεταμένες κοινωνικές αναταραχές και μαζικές διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συζήτηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στις περιφερειακές επιπτώσεις της αστάθειας, αλλά και στον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Ισραήλ σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Το Ισραήλ ανησυχεί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Ισραήλ παρακολουθεί διαχρονικά με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα και τη δράση φιλοϊρανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η δεύτερη συνεχόμενη επικοινωνία Τραμπ–Νετανιάχου μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θεωρείται ενδεικτική της στενής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, αλλά και της ανάγκης για συντονισμό σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις των επόμενων ημερών ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τις αμερικανοϊρανικές σχέσεις, αλλά και τη συνολική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας ούτε για τις τελικές προθέσεις του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε φάση επανεξέτασης των επιλογών του δείχνει ότι οι εξελίξεις στο Ιράν βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.