Η ηρεμία πριν την καταιγίδα στο Ιράν - Συνεχίζει να στέλνει στρατό ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Μετά τις δημόσιες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν , οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το Fox News, επικαλούμενο πηγές εντός της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο -πιθανότατα το USS Abraham Lincoln- μαζί με την ομάδα κρούσης του, έχει λάβει εντολή να κατευθυνθεί από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με εκτιμώμενο χρόνο άφιξης περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να ακολουθήσει πρόσθετος οπλισμός και αμυντικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικών αεροσκαφών.

Αντίστοιχη πληροφόρηση μετέδωσε και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επιβεβαιώνοντας ότι το USS Abraham Lincoln πλέει προς την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ

Όλα αυτά εκτυλίσσονται την ώρα που οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως υπάρχει μία μερική αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει πίσω και να μην προχωρήσει στη σχεδιασμένη επίθεση στο Ιράν τη νύχτα της Τετάρτης (14/1).

Σημειώνεται, βέβαια, πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, μετά τις προειδοποιήσεις που απηύθυνε προς την Τεχεράνη με φόντο τη σκληρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων που ξέσπασαν από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, αρκετά αραβικά κράτη -αλλά και το Ισραήλ- φέρεται να ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει σε στρατιωτική κλιμάκωση, εκφράζοντας ανησυχίες για τις συνέπειες μιας ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή.