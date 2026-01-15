Σκληρό διπλωματικό πόκερ πάνω από το Ιράν: Πώς οι χώρες του Κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί

Με συντονισμένη κίνηση, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν αλλά και το Κατάρ κατάφεραν να μεταπείσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να μην επιτεθεί στο Ιράν καθώς προειδοποίησαν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλούσε σοβαρές συνέπειες για την περιοχή όπως αποσταθεροποίηση στις αγορές πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Κατάρ προειδοποίησαν τον Λευκό Οίκο ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα κλόνιζε τις αγορές πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επιβεβαιώνει προηγούμενη πληροφορία που δημοσιεύθηκε από την Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει ένας υψηλόβαθμος Σαουδάραβας αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι καταβλήθηκαν «εντατικές διπλωματικές προσπάθειες την τελευταία στιγμή για να πείσουν τον πρόεδρο Τραμπ να δώσει στο Ιράν μία ευκαιρία για να δείξει τις καλές του προθέσεις. Η επικοινωνία συνεχίζεται για να θεμελιωθεί η εμπιστοσύνη που έχει επιτευχθεί και το σημερινό θετικό κλίμα».

🇸🇦 🇶🇦 🇴🇲 🇺🇸 🇮🇷 Saudi Arabia, Qatar and Oman led efforts to talk US President Donald Trump out of an attack on Iran, fearing "grave blowbacks in the region", a senior Saudi official told AFP on Thursday ➡️ https://t.co/VkjWR1EoM4 pic.twitter.com/FJf2dYPoct — AFP News Agency (@AFP) January 15, 2026

Τα αραβικά κράτη σύμμαχοι της Ουάσινγκτον φοβούνται μήπως αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν διαταράξουν την διακίνηση του πετρελαίου μέσω του Στενού του Ομάν, του διαύλου στην είσοδο του Περσικού Κόλπου που χωρίζει το Ιράν από τους άραβες γείτονές του και μέσω του οποίου διακινείται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων παραδόσεων πετρελαίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το Ριάντ διαβεβαίωσε την Τεχεράνη ότι δεν θα εμπλακεί σε τυχόν σύγκρουση ούτε θα επιτρέψει στις ΗΠΑ την χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας για πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι μοναρχίες του Κόλπου φοβούνται ότι οι συνέπειες μίας κλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα είναι εις βάρος και της δικής τους ασφάλειας, σύμφωνα με τους New York Times.

Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς η αγορά αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Πάντως, μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους όσον αφορά μια ενδεχόμενη επίθεση εντός των επόμενων ημερών.