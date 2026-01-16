Κρίσιμες αποφάσεις για το Ιράν μετά τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο την κατάσταση στο Ιράν. Πρόκειται για τη δεύτερη συνομιλία των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των εξελίξεων.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να εξετάζει διαφορετικά σενάρια για την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τόσο το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης όσο και η επιλογή της διπλωματικής οδού, σε ένα περιβάλλον όπου το ιρανικό καθεστώς δοκιμάζεται από εκτεταμένες κοινωνικές αναταραχές και μαζικές διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συζήτηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στις περιφερειακές επιπτώσεις της αστάθειας, αλλά και στον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Ισραήλ σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Το Ισραήλ ανησυχεί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Ισραήλ παρακολουθεί διαχρονικά με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα και τη δράση φιλοϊρανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η δεύτερη συνεχόμενη επικοινωνία Τραμπ–Νετανιάχου μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θεωρείται ενδεικτική της στενής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, αλλά και της ανάγκης για συντονισμό σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις των επόμενων ημερών ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τις αμερικανοϊρανικές σχέσεις, αλλά και τη συνολική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας ούτε για τις τελικές προθέσεις του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε φάση επανεξέτασης των επιλογών του δείχνει ότι οι εξελίξεις στο Ιράν βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.