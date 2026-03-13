Τραμπ: «Τιμή μου να σκοτώνω παρανοϊκά καθάρματα - Το Ιράν δολοφονεί αθώους επί 47 χρόνια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα τοποθέτηση για τον πόλεμο στο Ιράν, χαρακτήρισε παρανοϊκά καθάρματα τους Ιρανούς ηγέτες, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δολοφονεί ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, κάτι που σταματά μετά από παρέμβασή του.

«Έχουμε μια δύναμη πυρός που δεν έχει ισοδύναμο στον κόσμο, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται. Κοιτάξτε τι συμβαίνει σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (που του ανήκει) Truth Social, προτού ισχυρές εκρήξεις συγκλονίσουν και πάλι σήμερα την Τεχεράνη.

«Καταστρέφουμε πλήρως το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στρατιωτικά, οικονομικά και αλλιώς», σημείωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

«Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν υπάρχει πλέον, η Πολεμική Αεροπορία τους δεν υπάρχει πλέον, οι πύραυλοί τους, τα drones τους και όλα τα υπόλοιπα καταστρέφονται, και οι ηγέτες τους σβήνουν από την επιφάνεια της Γης», έγραψε, προσθέτοντας:

«Σκοτώνουν αθώους παντού στον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή να το κάνω!».

«Το πρόβλημα του (Ντόναλντ) Τραμπ είναι ότι δεν καταλαβαίνει ότι ο ιρανικός λαός είναι ένα θαρραλέο έθνος, ένα ισχυρό έθνος, ένα αποφασισμένο έθνος. Όσο θα αυξάνει την πίεση, τόσο η αποφασιστικότητα του έθνους θα ενισχύεται. Αυτές οι επιθέσεις σχετίζονται με τον φόβο, την απελπισία», δήλωσε για την τοποθέτηση του Τραμπ ο επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Τι συμβαίνει στο Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ είναι «ένα από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον» για να διασφαλισθεί, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, παραδεχόμενος ότι δεν θα είναι δυνατόν να παρεμποδισθούν σύντομα οι ιρανικές επιθέσεις κατά των πλοίων που θα διέρχονται από τη ζώνη.

«Είναι ένα από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον», απάντησε ο στρατηγός Κέιν σε ερώτηση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Εξήγησε δε ότι θα πρέπει να προηγηθούν άλλες στρατιωτικές δράσεις πριν γίνει δυνατόν να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της προστασίας των πλοίων κατά τη διέλευσή τους από το Στενό.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε από την πλευρά του ότι τα αμερικανικά πολεμικά σχέδια προέβλεπαν εξ αρχής τη διασφάλιση του Στενού του Ορμούζ.

«Δεν είναι ένα στενό όπου θα επιτρέψουμε την αμφισβήτηση του ελέγχου ή θα επιτρέψουμε τον αποκλεισμό των ροών των αγαθών», πρόσθεσε επίσης, χωρίς να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Πάντως, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Γουάιτ, δήλωσε χθες ότι ο στρατός «δεν είναι έτοιμος» προς το παρόν να συνοδεύσει τα τάνκερ που θα διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, αλλά θεωρεί «πιθανόν» ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός έσβησε μήνυμα που είχε δημοσιεύσει λίγα λεπτά πριν, που ανακοίνωνε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε συνοδεύσει το πρώτο τάνκερ μέσα από το Στενό.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι κάτι τέτοιο συνέβη.