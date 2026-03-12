Τραμπ: Σε δεύτερη μοίρα η άνοδος του πετρελαίου - «Πιο σημαντικά τα πυρηνικά του Ιράν»

Η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι «πολύ πιο σημαντική» σε σχέση με την ανησυχία για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα Πέμπτη (12/3).

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε:

«Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα. ΑΛΛΑ, ως Πρόεδρος, αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα είναι να εμποδίσουμε μια αυτοκρατορία του κακού, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή, και ίσως ακόμη και ολόκληρο τον κόσμο».