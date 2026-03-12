Οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμα έτοιμες να συνοδεύουν πλοία στο Ορμούζ

Ένα έντονο παρασκήνιο φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, μετά από μια αινιγματική ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση και διεθνείς αντιδράσεις. Το βράδυ της Τετάρτης (11/3), σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρξε αναφορά ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει ή πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων πλοίων που διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Η δημοσίευση διαδόθηκε γρήγορα, πυροδοτώντας σενάρια για άμεση στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στην προστασία της ενεργειακής ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η ανάρτηση κατέβηκε χωρίς καμία επίσημη εξήγηση, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις εικασίες για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της Ουάσιγκτον.

Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ: «Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να συνοδεύουμε πλοία»

Σήμερα (13/3), ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, έριξε φως στην κατάσταση, δηλώνοντας ότι η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων για τη συνοδεία πετρελαιοφόρων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. «Θα συμβεί σχετικά σύντομα, αλλά δεν μπορεί να γίνει τώρα… απλώς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνοδείας των πλοίων βρίσκεται πράγματι στο τραπέζι, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί επιχειρησιακά. Την ίδια ώρα, το ιρανικό καθεστώς αρνείται ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη ή εξέλιξη που να δικαιολογεί τέτοιες κινήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ παραμένει υπό έλεγχο και ότι οι αναφορές περί στρατιωτικής συνοδείας αποτελούν υπερβολές ή πολιτική πίεση από την Ουάσιγκτον.

Το Στενό του Ορμούζ θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου. Οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις τιμές του πετρελαίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων θα μπορούσε να αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλές.

Παράλληλα, η σύντομη εμφάνιση και η γρήγορη διαγραφή της αρχικής ανάρτησης δημιουργεί ερωτήματα για το αν επρόκειτο για πρόωρη ανακοίνωση, εσωτερική διαφωνία εντός της αμερικανικής κυβέρνησης ή απλώς για μια επικοινωνιακή αστοχία.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ παρακολουθούνται στενά από κυβερνήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες και αγορές ενέργειας σε όλο τον κόσμο, καθώς ακόμη και μικρές μεταβολές στην ασφάλεια της περιοχής μπορούν να έχουν σημαντικές διεθνείς επιπτώσεις.