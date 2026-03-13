«Σας θέλει ο πρόεδρος»: Η στιγμή που ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών αφήνει σύξυλο δημοσιογράφο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έδινε συνέντευξη στον ανταποκριτή του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, όταν εμφανίστηκε ένας βοηθός του Λευκού Οίκου και είπε: «Με συγχωρείτε, ο πρόεδρος σας θέλει αμέσως στην Αίθουσα Εκτάκτων Καταστάσεων».

Ο Μπέσεντ έβγαλε το μικρόφωνο και έφυγε από το στούντιο αφήνοντας «στα κρύα του λουτρού» τον δημοσιογράφο. Μάλιστα, ο Φροστ χρειάστηκε να περιμένει για σχεδόν δύο ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η επικοινωνία του Μπέσεντ με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Είναι άγνωστο για ποια έκτακτη κατάσταση ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον υφιστάμενό του...





Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Μπέσεντ στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο. «Πιστεύω ότι, μόλις αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το αμερικανικό ναυτικό, ίσως σε συνεργασία με μια διεθνή συμμαχία, θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από το Στενό» σημείωσε.

