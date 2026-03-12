Ο νέος Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ άνοιξε επίσημο λογαριασμό στο X

Λίγη ώρα μετά την ανάγνωση του πρώτου του επίσημου διαγγέλματος προς τον ιρανικό λαό, ο νέος ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απέκτησε δικό του προσωπικό προφίλ στη γνωστή πλατφόρμα Χ.

Μέσα σε μόλις ελάχιστα λεπτά μετά το άνοιγμά του, το προφίλ έχει αποκτήσει 16 εκατομμύρια ακολούθους ενώ οι διαχειριστές έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν μόλις 6 λογαριασμούς που αναφέρονται στον νέο ηγέτη αλλά και στον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ.

Ταυτόχρονα, συμβολικά, στο banner επιλέχθηκε μια εικόνα με το πρόσωπο του διαδόχου να εμφανίζεται κρατώντας τη σημαία του Ιράν ως αντικατοπτρισμός του πατέρα του, Αλί Χαμενεϊ ο οποίος στέκεται μπροστά στον καθρέπτη.



I was granted the honor of visiting the body of the Martyred Leader after his martyrdom. What I saw was a mountain of strength, and I was told that the fist of his uninjured hand was tightly clenched. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 12, 2026

«Θα εκδικηθούμε τον θάνατο των μαρτύρων μας»

Αν και ο ίδιος δεν εμφανίστηκε, το μήνυμά του διάβασε ένας δημοσιογράφος της ιρανικής τηλεόρασης. Όπως αναφέρει στο κείμενο, σύμφωνα με το Al Jazeera, «όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση». Ωστόσο, σημειώνεται ότι έστειλε μήνυμα ότι «θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων μας».

Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονες σημειώνοντας μάλιστα ότι το Ιράν πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις μαζί τους.

Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση για εθνική ενότητα και δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα συνεχίσουν να είναι κλειστά για να πιέσει τους εχθρούς του Ιράν.

Μάλιστα ανέφερε πως το κράτος θα παράσχει οικονομική στήριξη σε όσους «υπέστησαν ζημιές». «Οι τραυματίες θα λάβουν δωρεάν περίθαλψη και η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παροχή κάποιας οικονομικής αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν τη ζημιά».

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν ευχαρίστησε ακόμη τον στρατό της χώρας, ο οποίος, όπως είπε, εμπόδισε το Ιράν να κυριαρχηθεί ή να διχαστεί καθώς δεχόταν επίθεση. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια εποχή που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση», τόνισε.