Από τους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι που θα εκτελεστεί στο Ιράν

Μια ανάσα από την αγχόνη βρίσκεται ο Erfan Soltani, ένας 26χρονος φοιτητής που συνελήφθη από τις Αρχές στο Ιράν στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν εξελιχθεί σε ένα λουτρό αίματος, με περισσότερους από 2.000 νεκρούς.

Ο Ιρανός φοιτητής αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου δι’ απαγχονισμού, με ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν έκκληση για τη ζωή του.



Ο Erfan Soltani πρόκειται να απαγχονιστεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στην πρώτη αναφερόμενη εκτέλεση που συνδέεται με διαμαρτυρίες κατά του Χαμενεΐ, όπως καταγγέλλουν οι ΜΚΟ Iran Human Rights (IHRNGO) και National Union for Democracy in Iran (NUFD)



«Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί ότι του επιβλήθηκε η θανατική ποινή και ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου» δήλωσαν πηγές στην IHRNGO, όπως αναφέρει το Fox News.

Erfan Soltani, a 26-year-old man detained during Iran’s recent protests, is facing an imminent risk of execution.



According to Hengaw, agents of the Islamic Republic informed Soltani’s family that he has been sentenced to death and that the execution is scheduled for Wednesday,… pic.twitter.com/m7cpGdMWby — Iranhrdc.org (@IHRDC) January 12, 2026

Ο διευθυντής της IHRNGO, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι εκτεταμένες δολοφονίες άοπλων διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζουν τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προσθέτει το Fox News.

Η NUFD καλεί σε διεθνή στήριξη για να αποτραπεί η εκτέλεση του Σολτανί, τονίζοντας πως «το μοναδικό του έγκλημα ήταν ότι ζήτησε ελευθερία» για το Ιράν. «Γίνε η φωνή σου» έγραψε η οργάνωση στο Χ. Σύμφωνα, μάλιστα, με την ίδια οργάνωση, στον 26χρονο φέρεται να αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο.



Ο γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι όποιος συμμετέχει σε διαμαρτυρίες θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, σύμφωνα με την The Sun US

Ποιος είναι ο Erfan Soltani



Ο 26χρονος είναι κάτοικος του Fardis, ενός προαστίου του Karaj κοντά στην Τεχεράνη. Συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου 2026, για συμμετοχή στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η υπόθεσή του έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή καθώς ενδεχομένως είναι ο πρώτος απαγχονισμός που σχετίζεται με το κύμα διαδηλώσεων «κατά του Χαμενεΐ» που ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με αναφορές από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια του Soltani ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2026 ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Η εκτέλεση δι' απαγχονισμού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.



Οι αρχές φέρονται να ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ποινή είναι οριστική, επιτρέποντας μόνο μια σύντομη, 10λεπτη τελευταία επίσκεψη μετά την έκδοση της ετυμηγορίας.



Οι νομικές ανησυχίες για την υπόθεση Soltani



Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει σοβαρές παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλες οργανώσεις, ο Soltani στερήθηκε θεμελιωδών νομικών δικαιωμάτων αμέσως μόλις συνελήφθη.



Αναφέρεται ότι του αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ η οικογένειά του δεν ενημερώθηκε για τον λόγο της σύλληψής του.

Στην αδελφή του, η οποία είναι δικηγόρος, αναφέρεται ότι απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσής του, ενώ της απαγορεύτηκε να τον εκπροσωπήσει ή να αμφισβητήσει την ποινή.

Πηγές αναφέρουν πως ο Soltani κατηγορήθηκε για «πόλεμο κατά του Θεού», αδίκημα που στο Ιράν επισύρει την ποινή του θανάτου.