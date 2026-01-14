Ο πόλεμος των αποδόσεων: Ποντάροντας δισεκατομμύρια σε μια νέα επίθεση στο Ιράν

Στους διαδρόμους των μέσων ενημέρωσης σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Μέση Ανατολή, σε διπλωματικά γραφεία, ακόμα και σε χαλαρές συζητήσεις φίλων μεταξύ καφέ και φαγητού τις τελευταίες ώρες μια συζήτηση κυριαρχεί, πότε θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ το Ιράν.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να τηρεί σιγή ιχθύος, οι μυστικές υπηρεσίες και το Πεντάγωνο να δημιουργούν κλίμα συσκότισης, ωστόσο η συζήτηση για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα πατήσει ξανά το «κουμπί» εναντίον της Τεχεράνης μέσα στο 2026 δεν διεξάγεται πλέον μόνο με όρους διπλωματίας, αλλά και με όρους... σκληρού χρήματος. Ενώ τα Think Tanks αναλύουν τη γεωπολιτική στρατηγική, μια νέα, «αμείλικτη» πηγή πληροφοριών, οι στοιχηματικές και οι εταιρείες αγοράς προβλέψεων (prediction markets), δείχνουν ότι το σενάριο μιας νέας σύγκρουσης είναι πιο κοντά από ποτέ.

Τα δισεκατομμύρια του «War Betting»

Η άνοδος πλατφορμών όπως το Polymarket έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στον στοιχηματισμό και την πρόβλεψη γεγονότων. Σήμερα οι traders δεν στοιχηματίζουν απλώς σε αθλητικά γεγονότα, αλλά σε «συμβόλαια πολέμου». Το στοίχημα για ένα ισραηλινό πλήγμα στο Ιράν έως τα μέσα του 2026 έχει εκτοξευθεί σε πιθανότητες 71-80%.

Η πιθανότητα για ένα αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου έχει εκτοξευτεί στο 83%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πάνω από 110 εκατομμύρια δολάρια έχουν πονταριστεί σε γεωπολιτικά στοιχήματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, με το ερώτημα «Θα παραμείνει ο Χαμενεΐ στην εξουσία μέχρι τον Ιούνιο;» να συγκεντρώνει πιθανότητες ανατροπής κοντά στο 34%. Για τους παίκτες αυτών των αγορών, οι πρόσφατες κινήσεις της «Πτέρυγας της Σιών» (Wing of Zion) στην Κρήτη και οι ταξιδιωτικές οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μεταφράζονται σε άμεσο οικονομικό ρίσκο.

Η «ψυχρή» ανάλυση των Think Tanks

Στον αντίποδα, οργανισμοί όπως το RAND Corporation και το Soufan Center προσεγγίζουν το θέμα με την απαραίτητη σοβαρότητα, αλλά καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. Το Soufan Center επισημαίνει ότι ο Τραμπ θεωρεί πλέον κάθε νέα πυρηνική συμφωνία ως «ανεπίτευκτη», έχοντας δώσει το «πράσινο φως» για νέες επιχειρήσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η ανάλυση του ISW (Institute for the Study of War) δείχνει ότι οι εσωτερικές ταραχές στο Ιράν, που ξεκίνησαν στα τέλη του 2025, έχουν αποδυναμώσει το καθεστώς σε τέτοιο βαθμό, που μια εξωτερική πίεση θεωρείται από την Ουάσιγκτον ως η «χαριστική βολή».

Η σύγκρουση δύο κόσμων

Είναι εντυπωσιακό ότι οι αγορές πρόβλεψης αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από τις επίσημες αναφορές. Όταν το Bloomberg μετέδωσε τις πρώτες πληροφορίες για τις κινήσεις του Air Force One, οι αποδόσεις στο Polymarket άλλαξαν μέσα σε δευτερόλεπτα, την ώρα που οι αναλυτές των Think Tanks χρειάστηκαν 24 ώρες για να εκδώσουν τα πρώτα memo.

Στην Ουάσιγκτον, πολλοί θεωρούν ότι αυτά τα «στοιχήματα πολέμου» είναι ένας πιο αξιόπιστος δείκτης της πραγματικότητας, καθώς οι συμμετέχοντες δεν εκφράζουν απλώς μια γνώμη, αλλά διακινδυνεύουν τις περιουσίες τους.