Το ισραηλινό Air Force One στην Ελλάδα: Άσκηση εκκένωσης ή προμήνυμα εξελίξεων

Ένα ισραηλινό Boeing 767-338ER, γνωστό ως « Πτέρυγα της Σιών» (Wing of Zion), το οποίο λειτουργεί ως το αντίστοιχο Air Force One για τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της χώρας, απογειώθηκε ξαφνικά το πρωί της Τετάρτης (14/1) από την αεροπορική βάση Nevatim στο νότιο Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη. Το VIP αεροσκάφος προσγειώθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» στην Κρήτη για σύντομο χρονικό διάστημα και επέστρεψε στο Ισραήλ, στο πλαίσιο «άσκησης εκκένωσης» της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

#Israel Air Force VIP Boeing 767-300 from Israel to Heraklion International Airport N. Kazantzakis in Crete for a short visit and back. pic.twitter.com/rj5iRLCYo8 — AegeanHawk (@AegeanHawk) January 14, 2026

Η κίνηση αυτή προσομοιάζει με όσα είχαν παρατηρηθεί κατά την προετοιμασία προηγούμενων επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Μετακινήσεις του εν λόγω αεροσκάφους έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν λίγο πριν από ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, καθώς η Πολεμική Αεροπορία διασφαλίζει ότι το αεροσκάφος θα είναι ασφαλές σε περίπτωση αντιποίνων.

Αεροσκάφη της El Al και το Wing of Zion τον Ιούνιο του 2025 στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος/Flash.gr

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο τόσο το αεροσκάφος Wing of Zion, όσο και μεγάλο μέρος του στόλου του ισραηλινού αερομεταφορέα El Al είχε μετασταθμεύσει σε ελληνικά αεροδρόμια για να προστατευτούν από πιθανά ιρανικά αντίποινα, κατά την περίοδο του πολέμου Ισραήλ-Ιράν.

Το Wing of Zion τον Ιούνιο του 2025 στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος/Flash.gr

Γιατί η επίσκεψη στην Κρήτη προκαλεί ερωτήματα

Η επιλογή της Κρήτης και του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» για αυτή την «άσκηση εκκένωσης» δεν θεωρείται τυχαία από τους αναλυτές. Η γεωγραφική εγγύτητα της Κρήτης στο Ισραήλ δίνει το απαραίτητο «στρατηγικό βάθος» για την προστασία κρίσιμων ισραηλινών συστημάτων , ενώ η Ανατολική Μεσόγειος είναι συχνό πεδίο κοινών ασκήσεων Ελλάδας-Ισραήλ.

Η βάση Nevatim, από όπου απογειώθηκε η «Πτέρυγα της Σιών», είναι η έδρα των F-35 του Ισραήλ και αποτελεί κύριο στόχο του Ιράν, επομένως η δοκιμή της γρήγορης απομάκρυνσης του VIP αεροσκάφους είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ.