«Υπνοθεραπευτής» δικάζεται στη Γαλλία για βιασμό 14 γυναικών μετά από νάρκωση - «Κρασί με υπνωτικό»

Ένα χρόνο μετά την ηχηρή απόφαση στη δίκη για την υπόθεση βιασμού της Ζιζέλ Πελικό που συγκλόνισε τη Γαλλία και έκανε το γύρο του κόσμου, μία αντίστοιχη υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας στη χώρα.

Στο δικαστήριο οδηγείται ένας άνδρας στη νότια Γαλλία, κατηγορούμενος για τη νάρκωση και τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, ενώ φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις σε ορισμένα από τα θύματά του.

Σύμφωνα με το BBC, ο δάσκαλος χορού και αυτοαποκαλούμενος αυτοδίδακτος υπνοθεραπευτής, Cyril Ζαttara, κατηγορείται για βιασμό 14 γυναικών σε διάστημα μιας δεκαετίας, καθώς και για κρυφή βιντεοσκόπηση περίπου 20 άλλων γυναικών.

Ο Zattara, ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή περιμένοντας την έναρξη της δίκης του, παραδέχτηκε μέχρι στιγμής 10 κατηγορίες βιασμού.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Aix-en-Provence κατόπιν αιτήματος ενός από τα φερόμενα θύματα και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Ωστόσο, άλλα θύματα είχαν ζητήσει ανοιχτή διαδικασία, λέγοντας ότι ήθελαν οι φωνές τους να ακουστούν από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Πώς αποκαλύφθηκε η σοκαριστική υπόθεση

Ο Zattara φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά, σύμφωνα με αστυνομική έρευνα.

Στο «στόχαστρό» του φαίνεται ότι έμπαιναν γυναίκες με τις οποίες ήταν φίλος ή είχαν στενές σχέσεις.

Οι ερευνητές βρήκαν φωτογραφίες και βίντεο στον υπολογιστή του Zattara, που έδειχναν τα φερόμενα θύματα να βρίσκονται σε λήθαργο κατά τη διάρκεια των βιασμών.

Μια γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση κατά του κατηγορουμένου το 2019 αφού παρακολούθησε μία από τις συνεδρίες ύπνωσής του, είπε ότι είχε πιει λίγο κρασί που της είχε προσφέρει και αργότερα ξύπνησε, θυμούμενη αποσπασματικά ότι είχε βιαστεί από τον Zattara και ότι έκανε εμετό.

Το DNA του βρέθηκε κάτω από τα νύχια της και στα εσώρουχά της, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία ισχυρών φαρμάκων, που προκαλούν τον ύπνο, στον οργανισμό της.

Σημειώνεται ότι στην υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, ο σύζυγος της 73χρονης γυναίκας καταδικάστηκε για 20 χρόνια για το συστηματικό βιασμό της κατόπιν νάρκωσης, έγκλημα στο οποίο «προσκαλούσε» για συμμετοχή δεκάδες αγνώστους σε διάστημα σχεδόν μίας δεκαετίας.