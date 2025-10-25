Γαλλία: Πέθανε «από θλίψη» ο πατέρας της μικρής Λόλα - Το σπαρακτικό του γράμμα

Μοιραία για τη ζωή του Ζόχαν Νταβιέ, πατέρα της 12χρονης Λόλα ήταν η τραγική απώλεια της κόρης του, ο οποίος όπως αποκάλυψε η σύζυγός του και μητέρα της αδικοχαμένης ανήλικης, πέθανε από τη θλίψη του.

Η μικρή Λόλα βασανίστηκε, βιάστηκε και δολοφονήθηκε άγρια στην Γαλλία πριν από τρία χρόνια, τον Οκτώβριο του 2022. Η Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ -η γυναίκα που βίασε, βασάνισε και μαχαίρωσε 38 φορές την ανήλικη, καταδικάστηκε χτες, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου από τη γαλλική δικαιοσύνη σε «πραγματικά ισόβια» κι έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα σε βάρος της οποίας επιβλήθηκε στη χώρα η μέγιστη των ποινών.

«Έπινε από το πρωί μέχρι το βράδυ»

Μιλώντας στο δικαστήριο την Τετάρτη, η συντετριμμένη μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, είπε πώς ο σύζυγός της, ο οποίος είχε σταματήσει να πίνει αλκοόλ, λόγω του θανάτου του παιδιού του, ξανάρχισε να πίνει την ημέρα που πέθανε η κόρη τους.



«Έπινε από το πρωί μέχρι το βράδυ», είπε. «Πέθανε από τη θλίψη», καταστραμμένος από «τους δαίμονές του», πρόσθεσε. Ο πατέρας της Λόλα, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024. Μάλιστα πριν πεθάνει, ο Johan είχε κρεμάσει ένα γράμμα στην πόρτα του διαμερίσματος της Benkired, όπου λέγεται ότι βασάνισε και δολοφόνησε το νεαρό κορίτσι.



«Αγαπημένη μου, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρξε τόση σκληρότητα και βαρβαρότητα απέναντί σου, που ήσουν τόσο καλή». «Ανυπομονώ να σε ξαναδώ», έγραψε στο σημείωμα. «Ο μπαμπάς σου, που σε αγαπάει για πάντα», έγραφε στο γράμμα.



Έξι ημέρες ακροαματικής διαδικασίας απέτυχαν να αποσαφηνίσουν τα πραγματικά κίνητρα και γενικότερα τις διεργασίες που οδήγησαν την Μπενκιρέντ να διαπράξει τα εγκλήματά της.

Η κατάθεση της 27χρονης

Η Νταμπία Μπενκιρέντ, σόκαρε το δικαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσής της στο δικαστήριο. Η 27χρονη περιέγραψε το έγκλημα σε βάρος της 12χρονης αναφέροντας ότι «σκεφτόμουν ότι ήθελα να κάνω κακό σε κάποιον».

Μάλιστα, ανέφερε ότι εντόπισε στον δρόμο την 12χρονη και είχε ήδη αποφασίσει ότι σε αυτή θα κάνει κακό. «Πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά τη Λόλα. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, επειδή δεν είχα κάρτα πρόσβασης. Της μίλησα για να της ζητήσω να μου ανοίξει την πόρτα», είπε η Μπενκιρέντ στο δικαστήριο.

Στη συνέχεια, η Λόλα φέρεται να βοήθησε τη γυναίκα να ανεβάσει τις βαλίτσες της στο διαμέρισμά της. Η γυναίκα στη συνέχεια, τράβηξε το χέρι της Λόλα για να την βάλει στο ασανσέρ που οδηγούσε στο διαμέρισμά της, ενώ εκείνη την ικέτευε να μην την πειράξει. Η 27χρονη τότε, χτύπησε το κεφάλι της 12χρονης σε τοίχο, και προχώρησε στην σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.

Αφού ισχυρίστηκε ότι ανάγκασε τη Λόλα να της κάνει σεξουαλικές πράξεις, η κατηγορουμένη είπε ότι στη συνέχεια «άρχισε να τη χτυπάει» επειδή «φοβόταν ότι θα το έλεγε στην οικογένειά της». «Όλο το μίσος που είχα μέσα μου, το ξέσπασα πάνω της… Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι θα πέθαινε», τόνισε.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Dahbia Benkired est CONDAMNÉE à la RÉCLUSION CRIMINELLE À PERPÉTUITÉ INCOMPRESSIBLE pour le meurtre de la petite Lola en 2022. pic.twitter.com/21FzMvgZtj — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 24, 2025

Σε βαλίτσα το πτώμα

«Δεν είναι ότι ήθελα να την σκοτώσω, αλλά ότι ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να την σκότωνα», είπε η Μπενκιρέντ. Μετά τον φόνο, η Αλγερινή έδεσε το παιδί με κολλητική ταινία και έβαλε το πτώμα της σε μια βαλίτσα.

Στη συνέχεια, η Μπενκιρέντ φέρεται να έσυρε το πτώμα της σε όλη την πόλη του Παρισιού μέσα σε ένα πλαστικό βαλιτσάκι, πριν το πετάξει στο δρόμο, όπου το βρήκε ένας άστεγος.

Ωστόσο, οι κάμερες CCTV, που προβλήθηκαν νωρίτερα στο δικαστήριο, έδειξαν τη στιγμή που ο Benkired φέρεται να άνοιξε μια βαλίτσα που περιείχε το πτώμα της κοπέλας, ενώ βρισκόταν σε ένα μπαρ, λίγες ώρες μετά τον φόνο.

Μετά τις συγκλονιστικές ομολογίες, η Delphine ικέτευσε τα δικαστήρια «να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουν ότι αυτό το άτομο θα φυλακιστεί ισόβια», προσθέτοντας: «Μην της επιβάλετε τίποτα άλλο εκτός από ισόβια κάθειρξη».