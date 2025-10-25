Η Μπριζίτ Μακρόν ανακάλυψε στη φορολογική της δήλωση ότι είχε καταχωρηθεί ως άνδρας - Δυο συλλήψεις

Μια απίστευτη ανακάλυψη κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της φορολογικής της δήλωσης έκανε η Μπριζίτ Μακρόν η οποία το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί στο στόχαστρο ύστερα από κατηγορίες ότι δεν είναι γυναίκα.

Αυτό υποστηρίζει το γαλλικό μέσο ενημέρωσης BFMTV το οποίο σε εκτενές ρεπορτάζ του αναφέρει ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας έπεσε πάνω σε παραποιημένα στοιχεία της τα οποία είχαν καταχωρηθεί στους δημόσιους φορείς της χώρας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Τρίσταν Μπρομέτ, επικεφαλής του προσωπικού της, πριν από λίγα χρόνια, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, η σύζυγος του Προέδρου προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό της χώρο στον ιστότοπο της γαλλικής φορολογίας. Όταν συνδέθηκε όμως έμεινε άναυδη: το όνομά καταχώρησης ήταν «Ζαν-Μισέλ, γνωστή ως Μπριζίτ Μακρόν».

«Μείναμε εντελώς έκπληκτοι. Επανέλαβα τη διαδικασία μαζί της, και πράγματι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τρίσταν Μπρομέτ προσθέτοντας «είναι μια ενότητα που προορίζεται για το όνομα χρήστη σας, επομένως είναι αδύνατο να την αλλάξετε».

Η Μπριζίτ Μακρόν υπέβαλε καταγγελία

Η Μπριζίτ Μακρόν αποφάσισε τελικά να υποβάλει μήνυση. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που ενδεχομένως να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η Αμαντίν Ρουά και η Νατάσα Ρέι, οι οποίες ισχυρίστηκαν επίσης ότι η Πρώτη Κυρία ήταν άνδρας, αθωώθηκαν από το Εφετείο του Παρισιού τον περασμένο Ιούλιο. Η Μπριζίτ Μακρόν και ο αδελφός της είχαν ανακοινώσει το δικαίωμά τους να ασκήσουν έφεση.

Πρωτόδικα, κρίθηκαν ένοχες και καταδικάστηκαν σε πρόστιμο 500 ευρώ με αναστολή, καθώς και σε καταβολή προστίμου συνολικού ύψους 8.000 ευρώ ως αποζημίωση στην Μπριζίτ Μακρόν και 5.000 ευρώ στον αδελφό της, Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.