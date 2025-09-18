Μπριζίτ Μακρόν: Βάζει στοπ στις φήμες πως γεννήθηκε... άνδρας - Θα καταθέσει επιστημονικά στοιχεία

Φωτογραφίες και επιστημονικά στοιχεία είναι διατεθειμένοι να παρουσιάσουν στο δικαστήριο ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μπριζίτ, με σκοπό να αποδείξουν πως η σύζυγος του Γάλλου πρωθυπουργού είναι... γυναίκα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια της αγωγής που έχει καταθέσει η οικογένεια Μακρόν, για δυσφήμιση εναντίον της ακροδεξιάς, συντηρητικής influencer Candace Owens, η οποία προωθεί την συγκεκριμένη πεποίθηση. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Tom Clare, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, δήλωσε ότι η κυρία Μακρόν βρήκε τους ισχυρισμούς «απίστευτα ενοχλητικούς» και ότι ήταν «απόσπαση της προσοχής» για τον Γάλλο πρόεδρο.

Οι δικηγόροι της inflluencer απάντησαν στην αγωγή με πρόταση απόρριψης του ισχυρισμού.

Άνοιξε τα χαρτιά του ο δικηγόρος των Μακρόν

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι αυτό τον έχει "βγάλει" έξω από το παιχνίδι του. Αλλά όπως και σε οποιονδήποτε άλλον που ισορροπεί μεταξύ καριέρας και οικογενειακής ζωής, όταν η οικογένειά του δέχεται επίθεση, αυτό σε επηρεάζει. Και δεν είναι άτρωτος σε αυτό επειδή είναι ο πρόεδρος μιας χώρας», είπε.

Ο δικηγόρος συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι θα υπάρξουν «καταθέσεις εμπειρογνωμόνων που θα είναι επιστημονικής φύσης» ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες λέγοντας μονάχα ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να αποδείξει πλήρως «τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

«Είναι απίστευτα ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να παρουσιάσεις αυτό το είδος αποδείξεων», συνέχισε ο Tom Clare και πρόσθεσε «είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί με δημόσιο τρόπο. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι σταθερά αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αν αυτή η δυσφορία και η άβολη αίσθηση που νιώθει όταν ανοίγεται με αυτόν τον τρόπο είναι αυτό που χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να σταματήσει αυτό, είναι 100% έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτό το βάρος», λέει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν θα παρέχουν φωτογραφίες της Μπριζίτ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, ο Clare απάντησε ότι υπάρχουν ντοκουμέντα και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο όπου υπάρχουν κανόνες και πρότυπα.

«Στοίχημα ότι η Μπριζίτ είναι άνδρας» - Οι απαντήσεις από την οικογένεια

Η Candace Owens, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού αμερικανικού μέσου Daily Wire, η οποία έχει εκατομμύρια ακόλουθους στα social media, έχει επανειλημμένα προωθήσει την άποψή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας. Μάλιστα. τον Μάρτιο του 2024, ισχυρίστηκε ότι θα στοιχημάτιζε «ολόκληρη την επαγγελματική της καριέρα» σε αυτό.

Τον Ιούλιο, οι Μακρόν υπέβαλαν αγωγή κατά της Owens στις ΗΠΑ, ισχυριζόμενοι ότι «αγνόησε τα αξιόπιστα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό της». Σημειώνεται πως σε αμερικανικές υποθέσεις δυσφήμισης κατά δημόσιων προσώπων, οι ενάγοντες υποχρεούνται να αποδείξουν «πραγματική κακία», ότι δηλαδή ο εναγόμενος διέδωσε εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή ενήργησε με απερίσκεπτη περιφρόνηση της αλήθειας.

Τον Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match γιατί επέλεξαν να κινηθούν νομικά. «Πρόκειται για την υπεράσπιση της τιμής μου! Γιατί είναι ανοησίες. Πρόκειται για κάποια που γνώριζε πολύ καλά ότι είχε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να προκαλέσει ζημιά, στην υπηρεσία μιας ιδεολογίας και με εδραιωμένες διασυνδέσεις με ακροδεξιούς ηγέτες», υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Οι δικηγόροι της Owens απάντησαν στην αγωγή, με αίτηση απόρριψης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν έπρεπε να είχε κατατεθεί στην πολιτεία των ΗΠΑ Ντέλαγουερ, σημειώνουν δε ότι το να την αναγκάσουν να υπερασπιστεί την υπόθεση στη συγκεκριμένη περιοχή θα προκαλούσε «σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες».